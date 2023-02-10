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金門泉州航線恢復首日 縣府：爭取放寬小三通

2023/2/10 13:52（2/10 14:36 更新）
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金門和泉州小三通10日恢復通航，共有47名旅客入出境。金門縣政府觀光處長張瑞心（揮手者）到水頭碼頭歡迎入境旅客。中央社記者黃慧敏攝 112年2月10日
金門和泉州小三通10日恢復通航，共有47名旅客入出境。金門縣政府觀光處長張瑞心（揮手者）到水頭碼頭歡迎入境旅客。中央社記者黃慧敏攝 112年2月10日
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（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）金門和泉州小三通今天恢復通航，共有47名旅客入出境。金門縣政府表示，未來每週三、六行駛金泉船班，並將爭取放寬搭乘資格，讓金門籍、中國新住民以外的民眾也可搭乘。

金門馬祖地區民眾春節交通專案自1月7起到2月6日實施；7日起，金廈航線續行每天1班，並從今天起恢復金門、泉州船班，每週2班。中國「八方」客輪上午10時50分自泉州石井碼頭載來17名旅客，抵達金門水頭碼頭，之後再搭載30人返回泉州。

縣府觀光處長張瑞心到水頭碼頭視察疏運情況，他在接受媒體聯訪時表示，金泉航線自今天恢復後，未來每週三、六各行駛1個船班；縣府將向中央爭取放寬小三通對象，不限於金門籍、中國新住民和中國學生，讓更多民眾搭乘；縣府同時將整體規劃航班，減少因放寬旅客身分而影響到金門醫療量能。

此外，張瑞心表示，雖然金門端售票窗口不再要求旅客出示核酸測PCR紙本證明，僅需提供中國入出境健康聲明畫面截圖即可；但因中國規定入境必須提供48小時PCR，建議民眾還是備妥PCR證明。縣府同時會考量逐步縮短開航前3天購票登記的作業時間。

前金門縣議會議長王再生夫婦搭船赴泉州。他說，3年來鄉親彼此想念，期盼中央在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情可控情況下，讓小三通恢復以往規模，而且可隨時購票，不必預約。

金泉小三通自2020年2月停航，上午自泉州抵金的旅客林先生告訴記者，3年沒回金門了，今天船行順暢，很高興回到久違家鄉。戎小姐說，家人都在泉州，如果從金門到廈門五通碼頭下船，還得花1小時車程才能到家；到石井碼頭，回家的路就近多了，只需30分鐘。（編輯：孫承武）1120210

金門和泉州小三通10日恢復通航，金門縣政府表示，未來每週三、六行駛金泉船班，並將爭取放寬搭乘資格，讓金門籍、中國新住民以外的民眾也可搭乘。中央社記者黃慧敏攝 112年2月10日
金門和泉州小三通10日恢復通航，金門縣政府表示，未來每週三、六行駛金泉船班，並將爭取放寬搭乘資格，讓金門籍、中國新住民以外的民眾也可搭乘。中央社記者黃慧敏攝 112年2月10日
金門和泉州小三通10日恢復通航，共有47名旅客入出境。金門縣政府觀光處長張瑞心（右2）到水頭碼頭迎接旅客，並和旅客開心合影。中央社記者黃慧敏攝 112年2月10日
金門和泉州小三通10日恢復通航，共有47名旅客入出境。金門縣政府觀光處長張瑞心（右2）到水頭碼頭迎接旅客，並和旅客開心合影。中央社記者黃慧敏攝 112年2月10日
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