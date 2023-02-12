研究：小三通重啟有兩岸互釋善意效用 金馬民眾支持關鍵為疫情

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（中央社記者李雅雯台北12日電）大陸委員會（陸委會）委外研究顯示，金馬地區民眾是否支持重新開放小三通，關鍵仍在疫情發展情形；小三通除了交通、經濟等實質作用外，也有兩岸互釋善意效用。

陸委會委外研究「疫後兩岸小三通的發展及因應建議」，由財團法人中華跨域管理教育基金會執行，摘要內容作出上述表示。

這份研究在去年5月至11月期間執行，近期釋出研究結果摘要，研究方法包括文獻分析、問卷調查、焦點座談、專家座談等。

研究報告指出，民調顯示，COVID-19疫情（2019冠狀病毒疾病）是影響金馬民眾是否支持重新開放小三通的關鍵，大部分民眾認為，金馬地區醫療院所不足以應付小三通開放後需求。

不少民眾認為，中國大陸可能會利用各種交流做為政經施壓工具，不過大多數民眾仍指民生經濟問題應該優先處理；金馬與中國大陸交流愈密切，金馬發生戰爭可能性愈低，希望小三通在適當時間重新開放。

研究報告提到，中共20大會議後愈加確立中共總書記習近平個人專權，加上俄烏戰爭發展，美國愈加警惕中共威脅，未來台灣可能深陷中美兩強衝突，面對中國大陸日益升高武力威脅。

小三通除了有台商、兩岸旅客交通實質作用和促進離島經濟意義外，更具有兩岸互示善意效用，形成緩衝空間。

研究報告建議，在重啟小三通可能具有兩岸互釋善意效用前提下，地緣政治賦予了小三通彈性角色：若由「兩岸和緩，加強戰略縱深」角度出發，小三通有向中國大陸釋出善意和緩緊張局勢意涵。

小三通目前仍以「春節交通專案」常態化形式執行，搭乘旅客以金馬地區民眾、陸配等為限，由金馬地方政府造冊管控。

陸委會發言人邱垂正9日在例行記者會上表示，政府政策是在疫情安全可控前提下，逐步恢復兩岸人民健康有序交流，小三通目前採取春節交通專案常態化，會在這些基礎上持續滾動檢討。（編輯：陳沛冰）1120212