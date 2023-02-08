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增加兩岸直飛航點 陸委會：相關機關評估討論中

2023/2/8 20:55（2/8 21:13 更新）
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圖為去年12月27日北京首都國際機場旅客。（路透社）
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（中央社記者李雅雯台北8日電）陸委會今晚表示，增加兩岸空運直飛航點一事，交通部民航局已經收到陸方透過聯繫機制所提意見，相關機關正就疫情及情勢發展等進行評估和討論，民航局會適時與陸方聯繫溝通。

大陸委員會8日晚間透過書面表示，政府政策是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情可控前提下，逐步恢復兩岸人民健康有序交流。

陸委會指出，交通部民航局已經收到陸方透過「海峽兩岸空運協議」聯繫機制提出的意見，相關機關正就疫情及相關情勢發展等進行必要且實質的評估及討論，民航局會適時與陸方聯繫溝通，若有進展，亦將適時對外說明。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午召開記者會，發言人朱鳳蓮說，大陸疫情已得到控制，兩岸民眾和航空業者熱切期盼全面恢復兩岸直飛航點，大陸航空主管部門2月1日已透過聯繫管道請台灣方面恢復兩岸直飛航點。

目前兩岸直飛航點只有上海、北京、成都、廈門等4個航點。

朱鳳蓮提到，廣州、深圳、南京、無錫、杭州、寧波、武漢、福州、合肥、重慶、長沙、鄭州、海口、西安、瀋陽、哈爾濱等16個航點為反應較多的應恢復航點，推動上述航點復航是全面恢復兩岸客運直航第一步。

她說，對於恢復兩岸直飛航點，大陸方面已經做好相關準備，沒有任何限制和障礙。（編輯：邱國強）1120208

#交通部民航局
#朱鳳蓮
#兩岸
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