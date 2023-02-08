陸委會：中國疫情不透明 小三通全面復常待評估

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（中央社記者李雅雯台北8日電）陸委會今晚表示，由於中國大陸疫情不透明，加上金馬地方民意普遍希望循序漸進恢復，小三通專案常態化仍暫限制搭乘旅客僅金馬民眾和陸籍配偶等。

大陸委員會8日晚間透過書面指出，1月7日至2月6日期間實施「金馬地區民眾春節交通專案」，共計載運5169人次；行政院同意2月7日起，專案採取常態化實施。

陸委會表示，由於中國大陸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不透明，加上金馬地方民意普遍希望循序漸進，考量金馬民眾需求及當地醫療量能，暫限制搭乘旅客僅金馬民眾及陸籍配偶等。

陸委會提到，推動疫後健康有序兩岸交流是政府既定政策，相關機關以審慎及負責任的態度綜合評估相關因素，循序漸進、穩步推動，建立台灣人民對恢復兩岸交流的信心。

陸委會呼籲，陸方不要再政治操作，無理批評台灣政策，誤導國人認知；大陸方面應協調相關部門完善相關配套，例如儘速開通台灣已開放的北竿白沙黃岐航線，「多作實事，莫口惠實不至，才有助於兩岸良性互動」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）8日上午召開記者會，發言人朱鳳蓮說，大陸方面持續推動小三通全面復航，兩岸同胞對實現正常交流往來意願強烈，「我們高度重視並已全面做好相關準備」。

朱鳳蓮批評，台灣方面以疫情為藉口，阻擋兩岸交流，應儘快全面恢復小三通和兩岸民眾正常交流往來。小三通專案常態化實施，將金馬地區以外旅客排除在外，小三通難以發揮兩岸交流往來中應有作用。（編輯：楊昇儒）1120208