再籲小三通全面復航 國台辦：已做好相關準備

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（中央社台北8日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天呼籲儘快全面恢復「小三通」和兩岸民眾正常交流往來，並說陸方已全面做好相關準備；至於恢復兩岸直航航點，朱鳳蓮表示沒有任何限制和障礙。

中國國務院台灣事務辦公室上午在北京舉行春節後首場例行記者會，據官媒人民網直播，朱鳳蓮在會中針對小三通、兩岸直航航點的問題作了上述回應。

朱鳳蓮說，自上月7日小三通部分復航，截至本月6日，兩岸船舶共往返78班，載客5169人次。其中，廈金航線共62航次、4736人次；福馬航線共16航次、433人次。

朱鳳蓮表示，陸方持續推動小三通全面復航，國台辦主任宋濤上月29日曾赴廈門五通客運碼頭了解小三通部分復航情況。

她指出，「我們高度重視並已全面做好相關準備。以疫情為藉口阻擋兩岸交流違背民意，不得人心，應盡快全面恢復『小三通』和兩岸民眾正常交流往來」。

小三通春節專案自1月7日至2月6日共實行31日，行政院4日下午核定小三通常態化，但因考量金門地區醫療及「防疫」能量等因素，航班數量及開放對象仍有限制，目前僅提供金門縣民、陸配等身分適用。國台辦稍早前則在例行記者會呼籲推動小三通全面復航早日實現。

至於恢復兩岸直航航點的問題，朱鳳蓮說，中國大陸航空主管部門本月1日透過「海峽兩岸空運協議」聯繫管道促請台灣方面恢復兩岸直航航點，優先恢復廣州、深圳、南京、無錫、杭州、寧波、武漢、福州、合肥、重慶、長沙、鄭州、海口、西安、瀋陽、哈爾濱等16個台灣民眾反應較為集中的航點。

她說，中國大陸疫情已獲很好控制，兩岸民眾和航空業者熱切期盼全面恢復兩岸直航航點，推動上述直航航點復航是全面恢復兩岸客運直航的第一步，陸方後續會根據台人台商需要，持續推動更多兩岸直航航點復航，滿足兩岸交流交往需要。

朱鳳蓮並強調，「對於恢復兩岸直航航點，我們已經做好相關準備，沒有任何限制和障礙」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發前，兩岸客貨運航點曾達71個，其中台灣10個，大陸61個；疫情爆發後，中國大陸目前僅剩北京、上海、廈門、成都4個直航航點。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120208