春節小三通7日起常態化執行 金門盼擴班簡化作業

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「金馬地區民眾春節交通專案」自今年1月7日實施以來，金門縣長陳福海與縣府團隊積極向有關單位溝通爭取持續營運，陸委會4日宣布，7日起小三通專案將常態化繼續實施。圖為2023年1月16日搭乘客輪入境金門旅客。中央社記者黃慧敏攝 112年2月4日

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（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）春節小三通專案7日起常態化執行，金門縣長陳福海指示金門縣政府團隊，持續動態式檢討因應搭乘人數、地區醫療量能等，爭取金門小三通逐步開放、滾動擴班與更簡便作業方式。

大陸委員會稍早表示，行政院今天核可「金馬地區民眾春節交通專案」7日起常態化執行。

金縣府發布新聞稿說，陳福海指示縣府團隊持續檢討因應搭乘旅客數、地區醫療量能、兩岸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與各方需求，也向陸委會爭取更簡便作業方式。

不過，縣府說，7日起仍有造冊及開放對象資格問題，以小三通往返金廈，現階段仍須依專案作業方式預先登記，訂位專線為082-371412、315045、320646，或到金門水頭碼頭浯江輪渡有限公司服務櫃台訂位，受理時間每日上午9時到12時、下午1時30分到4時30分。

縣府觀光處表示，資格審查需要，仍維持須於4天前登記船班作業規範，但考量陸委會公布新方案期程，7日船班最晚登記日期調整為5日、8日及9日船班最晚登記日期調整為6日。（編輯：李明宗＼郭諭儒）1120204