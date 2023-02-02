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小三通後續 邱太三：恢復常態化是方案之一

2023/2/2 13:53
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（中央社記者呂佳蓉、李雅雯台北2日電）陸委會主委邱太三今天針對小三通後續狀況表示，恢復常態化是方案之一，並明白指出，專案模式不在方案裡，會往前走。

對於2月6日「金馬地區民眾春節交通專案」即將到期，未來小三通進一步的規劃為何？邱太三今天出席「2023大陸台商春節活動」時做上述表示。

邱太三表示，從1月7日到2月1日，利用專案的整體總人數大概是3594位，搭乘的包含國人、陸配、陸生，以及其它人道等專案部分。陽性確診率從第一天的約19%到現在2%，這都是一個很好的評估的現象。

他強調，陸委會已經根據現有狀況做了評估方案，會向上呈報，並邀集各相關部會如交通部、衛福部、中央流行疫情指揮中心等做討論，以這樣的基礎，未來會朝向常態化作處理。

兩岸維持近20年的小三通，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，於2020年2月10日中斷，重創以觀光為主的金門；在前後任金門縣長極力爭取人道探親專船下，行政院會於2022年12月22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，實施日期為2023年1月7日到2月6日。（編輯：吳柏緯）1120202

#邱太三
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