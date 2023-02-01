賴正鎰籲加速開放陸客來台觀光 再增10個直航點

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（中央社記者曾智怡台北1日電）海基會明天將舉辦台商春節聯誼活動，總統蔡英文預計與會致詞。商總主席賴正鎰今天表示，台商最期盼儘快恢復兩岸直航航點，至少需再增加武漢、南京、青島、重慶等10個直航城市，並加速開放大陸觀光客來台旅遊。

賴正鎰透過新聞稿表示，兩岸最近各自頻頻釋出善意，包括大陸國台辦發言人馬曉光日前提到，經有關主管部門審核，已對金門酒廠等符合要求的63家台商企業及食品業，予以註冊或更新註冊資訊，恢復輸入大陸。

另一方面，中央流行疫情指揮中心1月31日宣布，自2月7日起取消中國大陸入境免唾液PCR及港澳轉機入境免搭機前48小時PCR陰性證明；交通部長王國材也公開表示爭取觀光客來台，包括陸客100萬人次。

賴正鎰表示，台灣及中國大陸先後在12月及2月宣布開放出國，台灣光是過年10天連假期間出入境就超過80萬人次，預估1月份出入境可能超過200萬人次；大陸在2月6日也將試點恢復出境旅遊團，泰國、馬爾地夫等地的出國旅遊首發團都十分熱門，顯見3年疫情「關太久了」，大家都很熱切希望恢復出國旅遊。

他指出，農曆年前台商就頻頻發聲，希望政府能加速開放小三通，方便台商往返兩岸，相信政府都已聽到，兩岸疫情逐漸穩定下來後，也各自釋出善意，尤其新內閣上任後，希望兩岸能夠恢復更多政商、旅遊及文化、宗教及金融等方面的交流往來。

海基會明天恢復舉辦台商春節聯誼活動前夕，賴正鎰向蔡總統建議，希望政府能加快速度恢復與大陸相關單位的溝通聯繫，加快推進兩岸觀光旅遊交流，恢復兩岸對飛的航班與城市，從現有的4個直航城市，至少再增加10個城市。

他也建議蔡總統，「最好是在2月就能再開放兩岸直航，至少要再增加大陸武漢、南京等10個城市航點」，方便台商往來兩岸之外，政府也應評估疫情穩定下，重新開放大陸觀光客來台，如此才更有助於恢復兩岸的觀光旅遊交流，也為台灣觀光產業在疫後挹注新動能。

至於爭取先恢復哪10個城市，賴正鎰表示，目前兩岸直飛現有北京、上海、廈門、成都4個航點，他建議再增加10個航點，像是武漢、南京、青島、杭州、福州、濟南、鄭州、昆明、廣州、重慶等10個一、二線城市，上述除有龐大的台資企業，台商台幹往返頻繁之外，也是觀光旅遊景點的主要城市。（編輯：張均懋）1120201