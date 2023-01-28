陳福海新春登陸 29日廈門會見國台辦主任宋濤

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金馬地區民眾春節交通專案自7日啟航至今已運行3週，金門縣長陳福海（左7）為讓小三通在春節專案後能延續，28日親自帶隊前往廈門交流座談。（金門縣政府提供）中央社 112年1月28日

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（中央社金門縣28日電）金門縣長陳福海今天率縣府團隊赴廈門，走訪大嶝島上的金門縣府舊址，明天將與國台辦主任宋濤會面，就金門各界關切的民生經濟議題對接討論，並爭取兩岸小三通春節專案能更完善延續。

縣府晚上發布新聞稿表示，金馬地區民眾春節交通專案自1月7日啟航至今已運行3週，縣長陳福海為了讓小三通在春節專案後能持續完善延續，今天率領副縣長李文良、秘書長兼金酒董事長謝世傑、觀光處長張瑞心，在縣籍立委陳玉珍與縣議員陳錦偉的陪同下，前往廈門交流座談。

陳福海於1月7日的春節人道小三通首航日，曾搭船赴廈門迎接鄉親，但未真正通關；因此，這趟廈門行是闊別3年後，陳福海與縣府團隊再度踏上廈門島內。

金門縣政府表示，陳福海一行的廈門首站是前往大嶝島考察拜會，走訪民國26年對日抗戰爆發後，金門縣政府暫時遷往大嶝辦公時的舊址。大嶝目前約有3萬人，據統計有數千人的人口登記卡上是寫著福建金門。

陳福海說，兩岸在同一個地方能夠有相同的戶籍註記、非常難得，接下來金門縣政府會針對翔安與大嶝深化交流。

陳福海表示，目前金酒公司正規劃針對大嶝島居民，給予專用配售酒的可能性，希望透過金酒廈門公司「爭取免關稅、專供酒的配售方式」，讓金門高粱酒的銷售能夠更大幅度提升。

據了解，金酒公司正規劃設計具有「和平、金嶝鄉情概念的專用酒商標/酒瓶」，希望爭取透過金酒廈門公司申請免關稅後執行推動，盼能共同推廣金門高粱福建名酒。

陳福海明天將與剛履新的國台辦主任宋濤會面座談，雙方將就金門各界關切的民生經濟議題對接討論。（編輯：陳正健）1120128

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