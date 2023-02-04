金馬地區民眾春節交通專案 7日起常態化執行

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（中央社記者呂佳蓉台北4日電）陸委會表示，行政院今天核可「金馬地區民眾春節交通專案」於7日常態化執行。政府政策是在疫情可控的前提下，逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流，進而舒緩台海的緊張情勢。

「金馬地區民眾春節交通專案」將於6日到期。陸委會今天發布新聞稿表示，從7日開始小三通的專案將改為常態化執行，金廈航線維持每天至多1班，新增金泉航線每週至多2班；馬祖航線由每週至多2班，增加為每週至多4班。

搭乘旅客仍維持以金馬地區的民眾、陸配等為限，並由金馬地方政府負責造冊及管控。邊境防疫檢測措施則繼續由衛生福利部監督執行；未來將視運作情況及疫情等相關情勢變化，就後續小三通客運安排進行滾動檢討。

針對部分民眾建議小三通比照空運入出境開放中轉，陸委會表示，在中國大陸疫情仍不透明下，考量金馬醫療量能不足，要待後續常態化執行情形，適時滾動檢討。

陸委會也說，「金馬地區民眾春節交通專案」馬祖航線原本包括的北竿白沙至黃岐航線，期盼陸方可配合執行。

至於此前小三通春節專案實施狀況，陸委會指出，該專案從1月7日起執行，截至2月3日，雙方船舶合計往返34班（金門28班、馬祖6班），共計載運4299人次，其中金馬籍國人及其配偶約占99%，其他人道適用對象約占1%，與專案目的相符。

旅客入境唾篩陽性率初期介於14.8%至20.5%，近期降至2.2%。陸委會表示，旅客通關順暢，無違害安全事項，動植物檢疫經過加強宣導並嚴格把關，沒有查獲（驗）非洲豬瘟案件，其他違規攜帶物品均已由旅客自行棄置或依法裁罰。（編輯：楊昇儒）1120204