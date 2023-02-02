蔡總統：疫後交流是維護兩岸和平發展重要基礎

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總統蔡英文2日在台北出席「2023大陸台商春節聯誼活動」，致詞時表示，維持台海和平穩定是兩岸共同責任，也是所有人的共同期待，推動疫後健康永續交流，也是維護兩岸和平發展重要基礎。中央社記者王飛華攝 112年2月2日

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（中央社記者李雅雯、呂佳蓉台北2日電）總統蔡英文今天表示，台灣溝通大門持續敞開，在理性、平等、相互尊重下，願意和北京當局展開對話；推動疫後健康永續交流是維護兩岸和平發展重要基礎。

蔡總統2日上午出席海基會主辦「2023大陸台商春節活動」致詞，內容作出上述表示。

為時約5分鐘致詞中，蔡總統在致詞後段提到，新的一年執政團隊有4大重要任務，分別為照顧人民生活、維持經濟動能、守護國家安全、善盡區域責任。

蔡總統表示，維持台海和平穩定是兩岸共同責任，也是所有人的共同期待，推動疫後健康永續交流，也是維護兩岸和平發展重要基礎。「我方溝通的大門始終敞開，在理性、平等、相互尊重下，我們願意和北京當局展開對話」，一起尋求雙方可接受的促進區域和平和穩定的可行之道。

她在致詞中說，過去3年多疫情對世界帶來許多改變，靠著全民團結、業界朋友努力，關關難過關關過。在嚴峻的國際情勢中，維持了台灣經濟成長的動能。今年依然是充滿挑戰的一年，政府做好一系列規畫要跟大家一起打拚，一起持續發展台灣經濟。

蔡總統指出，持續推動六大核心戰略、持續在國際市場的布局，進一步鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位；中小企業整體競爭力提升方案投入預算950億元，協助中小企業升級轉型，因應近年轉型趨勢，逐步邁向低碳永續經營模式。

蔡總統感謝海基會代理董事長許勝雄任內所為。她說，許將兩岸交流工作做到最好，面對疫情挑戰也一一克服困難，維持高水準服務品質，有非常豐碩成果。

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蔡總統強調，海基會則持續扮演政府、台商間重要溝通橋梁，讓台商可以提前調整布局，投資台灣方案也在台商建議下延長實施到2024年底。台商回流相關政策實施4年多，吸引1300家企業回台投資超過新台幣1.9兆元。邀請台商可以多到各縣市走走，親自看看台灣各地投資環境、發展狀況、潛在商機。

蔡總統說，會請海基會持續關注台商需求，做好服務工作，一起打造台灣更強經濟，協助台商加速全球布局，這是政府今年重要施政目標，讓我們一起努力。（編輯：周慧盈）1120202