中放行金酒釋善意？ 經長：台灣期待符國際規範交易

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（中央社記者曾智怡台北2日電）中國日前宣布放行金酒輸入，外界解讀為釋出善意。經濟部長王美花今天表示，台灣重視國際規則，期待的是透明、符合安全規範的交易，「應該不要用善意不善意決定能否交易」。

王美花今天出席2023大陸臺商春節聯誼活動，會前接受媒體訪問。

大陸國台辦日前宣布放行金酒輸入，媒體詢問是否感受到大陸善意，王美花表示，經濟部負責兩岸經貿、產品交易，台灣重視國際規則、遵守法制，包含食品貿易有無符合安全、品質問題，相關細節都需訂定清楚並按規範執行，「應該不要用善意不善意決定能否交易」。

王美花說，兩岸交易都在國際規則之下，台灣期待的是透明與符合安全規範的交易。

此外，由於通貨膨脹有降溫趨勢，美國聯邦準備理事會（Fed）今天升息1碼，王美花表示，升息幅度較為緩和，昨天美國股市收漲亦對經濟前景產生激勵作用。

至於國內狀況，王美花指出，經詢問相關工協會，開工日皆順利按計劃開工，國內產業以外銷為主，國際景氣預估第1季會落底，中國疫情快速解封也會激勵國際景氣，預期短期內國際經濟發展將明朗化。

她強調，國內無論開工狀況、股市開市情形，均顯示大家對台灣景氣有信心，且相較其他競爭國，台灣去年經濟表現相對穩健，經濟部會持續推動產業發展。

有關台灣對中國貿易依賴度從42%降至39%等議題，王美花分析，主要是與中國大規模疫情相關，導致去年第4季對中國出口占比大幅下降，但隨中國快速解封，需觀察今年首季情形才能了解局勢發展。

王美花進一步表示，台灣對中國出口大宗為半導體相關產品，在中國組裝成各式電子產品，這種情況短期內仍會存在。（編輯：林淑媛）1120202

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