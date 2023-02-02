陳宗彥：續邀六都列席行政院會 鄭文燦召集溝通平台

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（中央社記者賴于榛、陳俊華台北2日電）行政院發言人陳宗彥今天表示，未來會持續邀請六都列席行政院會；至於行政院長陳建仁邀六都茶敘，了解地方心聲作法，陳宗彥說，未來將由副院長鄭文燦負責六都市長溝通平台，視議題進行討論。

行政院長陳建仁今天主持首次行政院會，除邀請六都首長列席，也邀請首長會後到政院玉山廳茶敘，透過會後會傾聽地方心聲；茶敘時間超過1.5小時。

陳宗彥主持政院會後記者會時轉述，陳建仁院會中歡迎6位直轄市長列席，並祝福市長們能以高執行力解決市政難題，同時強調國家要團結、建設不分黨派、團結不問藍綠，還舉班班有冷氣、生生用平板，以及政院加碼補助中低收入戶等為例，佐證中央、地方合作。

陳宗彥說，陳建仁表示，行政院將展現最大誠意，只要對民眾有利，地方需求中央會全力協助，讓社會更溫暖、人民更幸福、國家更進步。

陳宗彥也轉述，中央、地方在茶敘中互動非常好，地方所提出的問題，陳建仁也當場請國發會、交通部、經濟部、農委會、內政部、財政部、主計總處首長列席交換意見。

陳宗彥表示，六都提出的議題包含交通建設、大眾運輸、自來水管修繕更新、國土計畫、稻作停灌、統籌分配款等等。

他說，未來院會會持續邀請六都首長列席，但六都溝通平台會持續是否以院會後的茶敘方式進行，將尊重六都首長行程，目前陳建仁是請鄭文燦在有必要溝通協調時，隨時召集、聯繫，不限於院會後舉行。

陳宗彥也提到，陳建仁今天贈送六都首長「小大人的公衛素養課」與「因果螺旋」2本書，都是陳建仁前陣子因應傳染病公共衛生所寫的書；陳宗彥介紹，小大人的公衛素養課是以插畫方式呈現對傳染病、公共衛生的科普書籍，適合親子共同閱讀；因果螺旋是推理的科普書，能讓閱讀者能有更清楚科學概念。（編輯：黃國倫）1120202