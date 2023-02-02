陳建仁院會後邀茶敘 六都首長讚好的開始

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（中央社記者賴于榛台北2日電）行政院長陳建仁今天主持行政院會，邀請六都首長列席，並在院會後邀六都首長茶敘，同時指定副院長鄭文燦未來擔任中央地方溝通窗口。6位市長會後受訪時都表示，這是好的開始，盼能持之以恆。

行政院長陳建仁今天主持首次行政院會，除邀請六都首長列席，也邀請六都首長會後到行政院玉山廳茶敘，傾聽地方心聲；茶敘逾1.5小時，會後6位直轄市長共同接受媒體訪問。

台中市長盧秀燕說，感謝行政院邀請六都首長，陳建仁很有誠意，帶著鄭文燦參與會後會，希望聆聽意見、解決六都問題，「個人覺得陳院長的表現，比我預期的還有誠意與耐性，也仔細聆聽首長意見」。

盧秀燕說，這是新的開始，也是好的開始，希望這種耐心、誠懇的溝通能持之以恆，未來也會把握機會，藉此機制反應意見與需求。

2023年第5屆世界棒球經典賽將在台中開打，盧秀燕說，這是國際矚目的賽事，她今天邀請陳建仁、鄭文燦等官員參與，會靜待佳音。

新北市長侯友宜說，六都首長約3年沒有參加行政院會，今天都有把握機會充分溝通，希望未來會後會的機制能夠延續，除由熟悉地方事務的鄭文燦負責外，也能不限一週一次，而是隨時可以因應地方需求。

侯友宜表示，相信只有做好充分溝通協調、快速解決民眾痛苦，才是中央地方要一起努力的方向。

台北市長蔣萬安說，今天感受到陳建仁滿滿誠意，也有把市民關心的重要議題提出來討論，像是北北基桃交通月票議題，希望中央兌現承諾，整合相關交通運具，也給予財源支持。

桃園市長張善政指出，陳建仁會中提到施政不分藍綠，會讓首長有超乎期待的良性互動，他會抱持期待。

台南市長黃偉哲說，今天茶敘發現很多問題都有共通性、是全國的問題，地方非常樂於與中央友善、有效溝通。

高雄市長陳其邁表示，陳建仁指示鄭文燦擔任地方溝通窗口，並強調施政不分藍綠、建設不分黨派，樂見中央地方有良好意見交換平台。（編輯：謝佳珍）1120202