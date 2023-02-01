賴清德提3項任務 首要全力協助陳建仁推行政務

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民進黨主席賴清德1日在黨中執會前發表談話表示，今天首次主持中執會，民進黨在2022年11月26日敗選後，接受社會各界批評指教，踏出重整旗鼓的第一步，也開啟一個新局面，請全黨掌握契機、團結合作。中央社記者張皓安攝 112年2月1日

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北1日電）民進黨主席賴清德今天首次主持中執會，他提出3項工作，包括，全力協助新任行政院長陳建仁推行政務、全力輔選蔡培慧南投立委補選、鼎力支持黨務革新。

民進黨下午召開中執會，將討論中央黨部組織規程，以及台南市正副議長選舉爭議處理案，預計建請將議長邱莉莉、副議長林志展移送中評會做停權處分。

賴清德在中執會前發表談話表示，今天首次主持中執會，民進黨在去年11月26日敗選後，接受社會各界批評指教，踏出重整旗鼓的第一步，也開啟了一個新的局面，請全黨掌握契機、團結合作。

賴清德請大家共同完成3項工作，第一、全力協助新任行政院長陳建仁推行政務，民進黨高度肯定陳建仁在國家需要時，以國家為己任、承擔重責大任、肩負國家持續進步的重要工作，同時也建立服務人民為信仰的堅韌內閣。

他請黨內、特別是立委，一定要盡全力協助陳建仁推動政務。他說，陳建仁是享譽國內外的科學家，具備宗教家慈悲為懷的精神以及科學家務實理性的態度，他相信陳建仁絕對是台灣疫後療癒社會、照顧人民、持續推動國家進步發展的院長不二人選，請立委們全力協助陳建仁率領的團隊，順利完成總統蔡英文交付的每項工作，順利推動理想、讓國家持續進步、讓人民得到照顧。

其次，賴清德請黨內全力輔選蔡培慧南投立委補選，他說，蔡培慧放棄優渥工作、也放棄可以第二次擔任不分區立委的機會、辭掉中部辦公室執行長工作，一心一意想為南投爭一口氣，是傑出人才，這次投入南投立委補選，即使這場選舉艱困，但民進黨不能放棄，除了黨中央會派駐人員予以協助，也請黨內與蔡培慧站在一起。

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最後，賴清德說，他就職後特別提出來，民進黨面對台灣新時代使命，就是守護台灣以及增進台灣的民主和平繁榮，也提出2項任務就是團結黨內、也團結社會，並且為台灣提出下階段發展的國政藍圖。

賴清德說，他也推出4項黨務革新，敬請中執委，特別是在黨務革新時，能夠鼎力支持，讓台灣社會看到民進黨展現的決心，也看到民進黨這次敗選後回應社會期待的種種作為，重新贏得台灣社會對民進黨信賴，進一步爭取給予民進黨服務社會大眾的機會。（編輯：林興盟）1120201