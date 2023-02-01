陳建仁：我是最能執行蔡總統交付4大任務的閣揆

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行政院長陳建仁（前左2）1日上午到立法院拜會4個黨團，首站來到民進黨立法院黨團，與立委握手致意。中央社記者王飛華攝 112年2月1日

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（中央社記者王揚宇台北1日電）行政院長陳建仁今天表示，總統蔡英文邀請他參加國安會議，副總統賴清德也在場，他是最能執行蔡總統交付4大任務的行政院長。

陳建仁今天拜會立法院朝野黨團，首站到民進黨立法院黨團；會前媒體詢問，蔡總統是否邀請他跟賴副總統一起參加國安會議，讓「英賴陳」鐵三角成形，以及蔡總統交付4大任務，他是否為蔡總統意志的最佳執行者。

陳建仁說，今天蔡總統邀請他參加國安會議，賴副總統也在，「我當然是最能夠執行蔡總統交付4大任務的行政院長」，蔡總統才會請他當行政院長。

陳建仁指出，他會全力以赴，跟行政團隊努力完成這4大任務，讓台灣變得更堅韌、更美好，經濟跟社會發展更向上提升。

蔡總統1月27日指出，期許新的內閣團隊，持續完成4大任務：第一，階段性盤整各項防疫措施，讓國民生活朝更開放、更正常化的方向前進。其次，進行社會照顧體系總檢討。第三是持續提升國家基礎建設，第四、持續推進六大核心戰略產業，鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位。（編輯：謝佳珍）1120201

行政院長陳建仁（前排中）、副院長鄭文燦（前排右2）與秘書長李孟諺（2排左2）1日上午拜會立法院朝野黨團，首站來到民進黨立法院黨團。前排左2為民進黨立法院黨團總召柯建銘。中央社記者王飛華攝 112年2月1日