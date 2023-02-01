陳建仁盼立院儘速通過發6000 柯建銘：最快4月第2週發

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（中央社記者王揚宇台北1日電）行政院長陳建仁今天拜會立法院朝野黨團，他受訪表示，攸關發現金的特別條例草案及其預算案，希望在最短時間落實，雖然不同黨團有不同意見，他會與各黨團溝通，希望大家能支持，讓它儘早通過。至於最快能否在4月發放現金，民進黨團總召柯建銘受訪表示，大概是4月的第2週，相差無幾。

陳建仁今天拜會立法院朝野黨團，首站來到民進黨立法院黨團。

民進黨立法院黨團總召柯建銘會前接受媒體聯訪指出，針對特別條例草案及發放現金議題，這有法律面及預算面的問題，特別條例草案在1月18日已經出委員會，進入朝野協商冷凍期1個月，最快2月17日才能表決。

柯建銘指出，現在朝野有4個版本，其中國民黨的版本和民進黨版本有很大的差異，如果朝野協商沒有結論的話，大概就表決；假如2月17日表決通過的話，總統公告3天，而行政院會若在2月23日通過特別預算案，送到立法院審議，行政院長也要到立法院備詢，付委審查的時間差不多約在3月3日。

柯建銘說，當委員會審查完竣後，各黨也不可能會放棄1個月的冷凍期，因此算起來，可能在4月4日那週完成特別預算案的三讀程序，而這些程序沒有人可以減免，要走過每一關，這些都是在一定進度中預設的可能時間。

柯建銘也說，還有另一個程序問題，就是當特別預算案要付委審查，各委員會的召委要選出來，才有辦法審查，因此立法院的召委選舉時程也要同步配合。

陳建仁會前接受媒體聯訪，被問到今天來立法院拜會，是否希望攸關普發新台幣6000元的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案能夠儘速通過，以及如何看待國民黨團主張發現金1萬元。

陳建仁說，今天到立法院拜會4個黨團，最主要目的，是希望立法院能支持行政院所提出的預算案與所有法案，而在現階段，朝野黨團都認為疫後特別條例草案跟特別預算案應該要做，但有不同意見，所以需要加以溝通，也希望能儘快通過，讓行政院提出預算案，以及在最短時間內，落實發6000元的方案。

陳建仁指出，不同黨團有不同的意見，但大家要知道，各階層受疫情的影響程度不同，除了要發6000元現金給每位民眾，也要照顧中低收入戶、中小企業及一些特殊行業等，還有要解決中小企業的缺工問題。

陳建仁說，希望把這筆經費做最妥善的使用，把錢用在刀口上，讓最需要照顧的弱勢團體得到最好的照顧；條例討論過程中會再跟各黨團溝通，也希望各黨團能夠支持特別條例草案與預算案，儘早通過。

柯建銘會後受訪提到，今天黨團成員有20多人出席，大家全力支持新內閣團隊，也討論到普發現金議題，讓大家瞭解一下相關程序。（編輯：翟思嘉）1120201