普發現金、口罩令鬆綁 疫後復甦成陳建仁內閣首要挑戰

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（中央社記者賴于榛台北31日電）行政院長陳建仁走馬上任，首日公開行程赴立法院與疫情指揮中心，凸顯新閣新挑戰是疫後復甦，具體政策作為是普發6000元現金的疫後特別條例草案，以及放寬口罩等疫後生活新措施；為此，陳建仁明天將親自拜會立院所有朝野黨團，展現誠意尋求支持。

疫後復甦是陳建仁新閣的新挑戰，內政部長林右昌今天透過臉書強調，疫情期間台灣總體經濟表現亮眼，但中小、微型企業損失慘重，也讓貧富差距變大、社會相對剝奪感變大；他認為，這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素。

為此，新台幣3800億元的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，正是疫後復甦的最重要政策手段，但目前處於立法院協商期，讓行政院對普發6000元的既定政策，由最樂觀的2月底、3月初，往後延至4月。

再看行政程序，特別條例通過後，須等總統公布3天後正式施行，接著政院要通過特別預算，行政院長赴立法院備詢，再經立法院審查特別預算後，才能運用相關預算進行普發6000元等施政作為。

對政院來說，疫後特別條例不單只有普發現金，還包括挹注全民健康保險基金、減輕居住負擔及提高居住品質、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、擴大公共運輸補貼，以及推動產業及中小企業升級轉型等9類用途；在立院卡關越久，將讓政府缺少因應景氣不被看好的施政手段。

政院官員指出，院長陳建仁首日拜會立法院與疫情指揮中心的主軸只有一個，就是要確認政府能如何協助民眾進入疫情後的生活，而疫後特別條例包含協助產業、及受疫情衝擊的民眾，的確是疫後生活關鍵的政策之一。

至於在野黨在立院的可能攻防，政院官員強調，正如同陳建仁今天所提醒，相關部會必須要完整論述政策，清楚向社會、立委及利害關係對象作說明，避免施政美意被誤解；且政院會正面面對、好好說明，不會因此將疫後特別預算切割處理，普發6000元與其他計畫的預算規劃，將在條例三讀後同步提出。

政院官員指出，疫後特別條例有望充分協助受疫情衝擊的產業與民眾，新內閣確實期待立法院也能支持，因此陳建仁除今天拜會立法院長游錫堃，明天將拜會立院各朝野黨團，展現誠意、尋求支持。

至於口罩禁令是否解除等疫後新生活措施，政院官員表示，新內閣必須面對疫後生活，陳建仁今天聽取報告後，已請指揮中心做相關擬定，主軸是放寬包含口罩的相關措施，但必須配合對整體疫情的監測才能做適度的研議，陳建仁預計這週會再聽取指揮中心說明。

政院官員指出，陳建仁明白疫後時代相當艱難，因此已多次提醒行政團隊，要把服務民眾當作共同信仰，發揮溫暖堅韌的特性，打造一個溫暖而堅韌的台灣。（編輯：林克倫）1120131

行政院長陳建仁（左）31日前往中央流行疫情指揮中心視察，出席防疫視訊會議，預計聽取報告後接受聯訪。圖為陳建仁抵達後與衛福部長薛瑞元（右）握手致意。中央社記者張皓安攝 112年1月31日