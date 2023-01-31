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陳建仁借調出任閣揆 中研院副院長釐清高薪質疑

2023/1/31 18:57
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（中央社記者楊淑閔台北31日電）行政院長陳建仁自中研院借調，被質疑卸任後仍可領中研院特聘研究員新台幣49萬元高薪，中研院副院長黃進興今天認為這是不公平的說法，也是對特聘研究員的設置不了解所致。

高雄市前副市長葉匡時日前臉書貼文表示，等蔡英文總統任期屆滿，相信陳建仁將會回到中研院繼續領高薪擔任特聘研究員。但他也說，國際級學術人才不可多得，中研院特聘研究員聘期不受年齡限制，值得特別尊重珍惜，要求一定年齡強制退休，有商榷餘地。

2023年台北國際書展今天開展，中研院參展，對於近日媒體報導質疑陳建仁自中研院借調出任行政院院長，是不捨特聘研究員的49萬元高薪，中央研究院副院長黃進興接受媒體聯訪時，做了相關分析。

黃進興表示，陳建仁的論文發表在生物醫學方面，排名都是台灣第一名，學術成就是沒有疑慮的，陳建仁除了是中央研究院的院士，還是美國國家的院士，這個都不是可以隨便操作的，學術成就在世界上獲得肯定。

陳建仁原任中研院基因體中心特聘研究員，對於薪資爭議，黃進興說，可能是對中央研究院設置特聘研究員的背景不了解，因為台灣科研人員待遇低於國際水平，難以全球攬才，才創設此制度，事實上美國的待遇是中研院的3倍，香港是4倍，新加坡3.5倍，中國大陸2倍。

他說，自己擔任歷史語言研究所所長之職時，也曾在立法院被質詢5年走掉了7個研究員，「怎麼當所長的？」也有幾名立委稱，「你那麼笨？不會提高待遇嗎？」

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黃進興進一步說，台灣才人曾被史丹佛大學、芝加哥大學以及香港、北京的大學挖走，原因之一就是待遇太差，所以前中研院院長李遠哲當年回國做了改善，因而設置特聘研究員；現在也有大學開始仿效設置特聘、講座教授，待遇不見得比中研院差，有的也相當高。

關於陳建仁借調，引起政黨不同評價。黃進興說，不管是國民黨或民進黨主政時期，都有不少優秀人才從大學、中研院被借調，有些現在回歸了，事實上陳建仁到政府服務，或是回中研院，都有法規可循、不可能例外，陳建仁像是「諸葛亮六出祁山」，有使命感、虔誠的天主教徒，國家需要他，不計個人毀譽而接受。（編輯：陳清芳）1120131

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#黃進興
陳建仁
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