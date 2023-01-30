陳建仁借調任閣揆遭質疑 陳宗彥：都依規定

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北30日電）準閣揆陳建仁明天將上任，但外界質疑陳建仁未放棄中研院的高薪俸，而以借調方式處理。行政院準發言人陳宗彥今天強調，從教育機關或研究機關借調，陳建仁非首例，都依規定完成。

行政院秘書長李孟諺下午與陳宗彥召開記者會，公布完整內閣名單。

對於外界質疑，陳建仁採借調方式出任行政院長，是眷戀中研院高薪。

陳宗彥說，從教育機關或研究機關借調，陳建仁不是第一個案子，更不是第一次，這樣的制度是從1989年開始建立，過去這10年來，無論是哪位總統任內，都有為了國家發展需要，從教育單位、研究單位借調。

陳宗彥說，陳建仁借調程序，都依規定完成，陳建仁擔任任何職務，無論是在總統府、行政院、中研院，信念都是為國家人民服務，無論到哪裡，服務是最終價值，從過去到現在有非常多借調案例，甚至也有民選首長其實是借調的。

媒體也詢問，未來陳建仁與總統蔡英文的互動，是否延續現在每週三早餐會、兩人會面，或府院黨午餐會。

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陳宗彥說，蔡總統與陳建仁互動方式，還是會維持過往的方式。

另外，對於國民黨質疑，陳建仁也曾涉論文爭議，陳宗彥說，論文有第一作者與第二作者，當時第一作者處理註釋時有些疏忽，事後已建議修改，後來經嚴格的審查確認並未涉及抄襲，否則國際權威雜誌也不會刊登。他說，這些都是2016年選舉時被操作的議題，但無論當時或現在都有清楚說明。（編輯：林興盟）1120130