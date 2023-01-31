新閣上路 府院黨啟動3+3新溝通機制中生代扮要角

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（中央社記者溫貴香台北31日電）立法院2月1日新會期前，總統府、行政院、民進黨人事改組全部就定位，府院黨溝通機制明天無縫接軌，總統蔡英文、行政院長陳建仁、民進黨主席賴清德，總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦與民進黨秘書長許立明將啟動全新的府院黨3+3溝通機制。

總統蔡英文因九合一敗選請辭黨主席，新任民進黨主席由副總統賴清德出任，前副總統陳建仁接任閣揆，未來府院黨溝通平台或機制，成為各界關切焦點。

行政院發言人陳宗彥被問及總統與陳建仁的互動，是否延續現行每週三早餐會、兩人一對一會面或維持府院黨午餐會。他表示，還是會維持過往方式。

黨政人士說，過去府院黨溝通機制，由身兼黨主席的蔡總統主持，總統會邀副總統賴清德出席，其他成員包括行政院長、民進黨立法院黨團總召等人，總統府副秘書長黃重諺、總統辦公室主任一起與會。

隨著新內閣上路，府院黨整隊完成，全新的府院黨溝通機制備受關注。黨政高層說，明天府院黨午餐會出席人員包括總統、府秘書長林佳龍，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、秘書長李孟諺等政院3長，以及兼任民進黨主席的副總統賴清德、秘書長許立明，還有民進黨立法院黨團總召柯建銘等人。

黨政高層說，府院黨溝通機制除了「永遠的總召」柯建銘外，每個人的角色、職稱已有更動，並加入中生代林佳龍、鄭文燦、許立明等代表性人物，強化溝通協調角色。

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府院黨人事改組就定位，訴求「溫暖堅韌」行政團隊的陳建仁，上工後隨即拜會立法院長游錫堃，展現對國會的尊重，營造行政與立法和諧氣氛。

至於行政、立法溝通協調平台，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，既有的機制會繼續運作，不會改變；根據立法院8個常設委員會性質，每個委員會都設有政策小組召集人，會邀請行政院相關部會一起開會討論，遇到重大政策亦設有黨政協調會報機制。（編輯：林克倫）1120131