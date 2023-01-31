賴清德：蘇貞昌完成任務 陳建仁是關鍵一年最佳人選

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閣揆交接，行政院31日上午在大禮堂舉行聯合交接典禮，副總統賴清德（圖）出席致詞，感謝卸任行政院長蘇貞昌任內的付出與貢獻。中央社記者吳家昇攝 112年1月31日

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（中央社記者賴于榛、陳俊華台北31日電）內閣今天交接，副總統賴清德說，行政院前院長蘇貞昌4年來充分展現有政府會做事的精神，如今階段性任務已完成；在這關鍵一年，新任院長陳建仁將是疫後照顧民眾、推動政務最佳人選。

行政院今天舉行聯合交接典禮，陳建仁在賴清德監交下，收下閣揆印信，蘇貞昌正式結束逾4年任期。

賴清德致詞時說，蘇貞昌在任期中，協助國家因應非洲豬瘟、百年大疫、人口老化、少子女化、氣候變遷以及複雜國際情勢等挑戰，不僅讓經濟持續發展，也讓民眾生活衝擊降到最低、過正常生活，充分展現蘇內閣「有政府會做事」的精神。

他也稱讚蘇貞昌在面對婚姻平權、美豬美牛、日本食品進口等重大社會議案，都能秉持理念、展現決心、發揮毅力克服，讓台灣爭取更多國際空間、持續發展進步。

賴清德說，蘇貞昌今天功成身退、完成階段性任務，他要向蘇貞昌說聲「感謝與辛苦了」；隨後賴清德邀請全場鼓掌感謝蘇貞昌，蘇貞昌則起身向全場鞠躬致意。

提及新內閣，賴清德說，陳建仁在2016年曾應總統蔡英文需要，放棄最熱衷的學術研究，現在國家又面臨關鍵時刻，再度肩負起國家發展的重責大任，擔任行政院長。

他說，陳建仁是虔誠的宗教家，也是科學家，學術成就享譽國內外，且待人謙沖自牧，自然散發出溫暖與關懷，是許多人心中的大仁哥，盼透過陳建仁溫暖、關懷、無私、奉獻的精神，成為地上的鹽、台灣的光，讓台灣持續進步。

賴清德表示，未來一年是關鍵中的關鍵，相信以陳建仁具備的條件，一定是疫情後照顧民眾、持續推動政務的最佳人選，他對陳建仁深具信心。

他也期待陳建仁未來運用慈愛關懷精神，撫慰社會疫後生活，並發揮科學家務實理性，逐一解決蔡總統交付的任務，讓國家持續發展，整個行政團隊團結合作同舟一心，不辜負民眾期待。（編輯：楊蘭軒）1120131