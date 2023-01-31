賴清德將首度主持中執會 處理組改與台南議長案

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（中央社記者葉素萍台北31日電）民進黨主席賴清德明天將首次主持中執會，介紹黨務主管；黨務人事已底定，包括前立委蔣絜安出任客家部主任，組織部主任由資深黨工林正鴻升任；中執會也將處理台南議長案，建請移送中評會做出停權處分。

另外，民進黨智庫、新境界文教基金會今天也透過官網公布董事名單，包括，董事長賴清德、副董事長邱義仁、副董事長林錫耀、副董事長童子賢、董事王震緯、何飛鵬、沈國榮、李金龍、吳介民、林右昌、林萬億、林飛帆、柯建銘、高俊雄、陳正然、張建一、郭智輝、許立明、鄭麗君。

賴清德上任黨主席後，明天將首度主持中執會。黨內人士說，中執會預計討論中央黨部組織改造，包括，為因應現在媒體速度，將原本的媒創中心與社群中心，合併成新媒體事務部，希望影像、網路社群整合，能發揮更大綜效，讓假訊息澄清處理更迅速。

黨內人士說，婦女部將改成性別平等事務部，符合性平潮流，此外，也預計新設新住民事務部。他說，台灣的新住民人數已超過百萬，民進黨重視新住民權益，過去新住民事務是放在婦女部，未來透過組織改造，賦予更高的位階，獨立成為一個部，並補充人力，有更多能量處理新住民事務。

黨內人士表示，賴清德明天在中執會召開前，將對媒體發表談話，並介紹新任黨務主管。黨務主管近期陸續敲定，包括，蔣絜安出任客家部主任、組織部主任則由熟悉組織運作的資深黨工林正鴻內任。

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其他的黨務主管還包括，主席室特助周威佑、政策委員會執行長羅致政、社會運動部主任邱嘉進、新聞輿情部主任張志豪、網路社群中心主任詹賀舜、青年發展部主任阮俊達、原住民族事務部主任伍麗華、台灣民主學院主任林秉忠、國際事務部主任謝佩芬、中國事務部主任吳峻鋕、民意調查中心主任陳博洲等人。

另外，民進黨中執會明天也將處理台南市正副議長選舉爭議案。黨內人士說，雖然先前廉政會有處理，明天仍將透過中執會，建請移送中評會做停權處分，因為黨紀必須跑在司法調查之前，才能回應社會期待。（編輯：林興盟）1120131