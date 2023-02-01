普發現金、中國解封利多加持 餐飲股勁揚

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（中央社記者江明晏台北1日電）餐飲業內外皆旺，受惠還稅於民普發6000元現金將挹注，以及中國解封點燃餐飲內需等利多加持，激勵餐飲族群今天股價勁揚，王品飆上漲停板、六角、美食-KY、瓦城等漲幅一度超過5%。

餐飲股今天股價勁揚，主要受惠兩利多，第一，還稅於民普發新台幣6000元現金，加上228與清明等連假效應，均將挹注台灣餐飲內需，第二，中國實施解封，餐飲內需商機將逐步回暖。

中國實施解封後，春節假期國旅出遊飆破3億人次，消費重返疫情前近9成水準，市場看好，中國大陸擺脫疫情約束，人流恢復、春節消費回暖，將帶動長久以來的餐飲內需商機。

在中國有布局的餐飲業者今天股價勁揚，以王品強攻漲停表現最為搶眼，王品今天盤中攻上漲停板197元鎖住，市價和漲停價位有約2600張買單高掛。美食-KY上漲約5.6%，高點來到159元；六角今天高點來到147元，上漲逾6.5%。

瓦城、亞洲藏壽司今天股價也點火，漲幅均超過5%。

近3年的疫情，導致餐飲事業營運難度大增，多數在中國布局的餐飲業者陸續淡出，包括八方雲集、手搖飲業者雅茗-KY等都全面退出中國市場，瓦城則是持續縮減中國門市規模，放眼美國市場。

而王品在中國仍有107家門市，累計2022全年營收46億元，年減28.74%，隨著中國解封，先前備受疫情干擾的大陸事業營收也將迎來轉機。

美食-KY旗下85度C也深耕中國市場，法人看好，中國解封之後，美食-KY亞洲市場的成長引擎可望重新歸隊，再加上快速發展的北美市場，業績回升的空間值得期待。

而六角旗下杭州瑞里先前因應中國大陸疫情封城，已進行營運優化管理，關閉500多店，目前還有1200店左右，且去年第3季已有小幅獲利，算是已經「站穩腳步」，期盼今年在解封下，營運能持續好轉。（編輯：楊凱翔）1120201