陳建仁：特別條例非空白授權 讓弱勢得到溫暖照顧

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行政院長陳建仁（右）1日上午拜會國民黨立法院黨團，國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左）說明國民黨立場，並提出對行政院的要求。中央社記者謝佳璋攝 112年2月1日

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（中央社記者郭建伸、范正祥台北1日電）國民黨團質疑疫後特別條例草案編列新台幣1400億元是空白授權。行政院長陳建仁今天說，絕對不是空白授權，政院將提完整預算案，讓最弱勢的人得到最溫暖的照顧。

陳建仁今天率行政院副院長鄭文燦、秘書長李孟諺、政院發言人陳宗彥、副秘書長何佩珊等人拜會朝野黨團；除了民進黨團，也依序拜會國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團。

陳建仁於上午10時拜會國民黨團，黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯及立委賴士葆、費鴻泰、洪孟楷等人出席。談及攸關發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，曾銘宗表示，國民黨團立場是經濟發展全民共享、協助青年改善低薪、解決勞保財務問題；行政院應造福全民且用人唯才，施政務實且不用網軍。

謝衣鳯指出，支持全民發現金，但質疑行政院所提特別條例草案中有1400億元是「空白授權」，盼先擱置這部分爭議；賴士葆向陳建仁建議，「溫暖內閣，要不要給全民溫暖一下，全民普發現金1萬元」，如此朝野黨團可以馬上簽字，新會期馬上開議，不必等待。

陳建仁表示，大家都希望台灣未來越好，打造一個溫暖、堅韌的台灣；政府一向關心台灣經濟發展，疫情期間擴大內需，回流台灣的投資有所增加，疫情期間台灣經濟成長比起世界其他國家好，這也是為什麼會有所謂的歲計盈餘讓全民共同分享。

陳建仁指出，有些中小企業、中低收入戶、偏鄉地方受疫情影響比較大，需要照顧，所以不可能把所有經費大家一起均分，這樣反而不符合社會公義，行政院所提案子除了每人發放6000元，剩下的1400億元預算作最好的規劃，照顧中小企業、中低收入戶，還有農民、漁民以及有學貸壓力這些人。

陳建仁表示，行政院將提出1400億元規劃，加強經濟與社會韌性，絕對不是空白授權；行政院將提出完整的特別預算案送交立法院審議，讓最弱勢的人得到最溫暖的照顧。

民眾黨團總召邱臣遠說，民眾黨團先禮後兵，將發揮最強在野黨精神，持續監督平均地權條例相關子法及氣候變遷因應法、兵役改革等後續配套規定。

邱臣遠也提醒，新內閣宣傳政策應本於事實，而不是大內宣，行政權推動政策應尊重在野黨立委，且態度不應傲慢。

此外，陳建仁等人赴時力黨團時，黨團總召邱顯智致贈陳建仁他的書籍「我袂放你一個人：律師，永遠的反抗者」以及一幅「苦民所苦」的中堂卷軸，盼新內閣能苦民所苦、憂民所憂，不要讓任何一個人孤單。

邱顯智說，新內閣應儘速啟動房地持有稅改革，課徵都會區閒置住宅「空屋稅」，並落實平均地權條例，而不是透過子法開後門；近期輿論關注的超徵稅額發現金與黑金引發的貪腐、官箴問題，新內閣也應有所應對。（編輯：謝佳珍）1120201

行政院長陳建仁（右2）、副院長鄭文燦（右1）1日上午到立法院拜會國民黨立法院黨團，陳建仁與國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中）致意並合影。中央社記者謝佳璋攝 112年2月1日