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陳建仁：普發現金最快要到4月 盼朝野能快速通過

2023/1/31 14:23（1/31 14:36 更新）
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行政院長陳建仁表示，按照沙盤推演，最快發現金的時間大概要到4月份。（中央社檔案照片）
行政院長陳建仁表示，按照沙盤推演，最快發現金的時間大概要到4月份。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇、范正祥台北31日電）行政院長陳建仁今天拜會立法院長游錫堃，會中討論攸關發現金的全民共享特別條例草案等議題。陳建仁受訪表示，按照沙盤推演，最快發現金的時間大概要到4月份。

不過，陳建仁說，希望立法院朝野黨團能善體民意，讓相關特別條例草案及特別預算案能快速通過。

陳建仁上任閣揆的首個行程，就是赴立法院拜會游錫堃；雙方簡單寒暄與合影後，進行不公開會議，會議結束後，陳建仁接受媒體聯訪，作上述表示。

外界關注攸關普發新台幣6000元的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案，尚在立法院等待協商，對於陳建仁上任閣揆第一天就特別拜會游錫堃，是否希望趕快通過普發現金案，有沒有可能趕在2月底或3月初發放。

陳建仁說，疫情之後，台灣需要有社會跟經濟的重建，也需要跟民眾分享經濟發展的成果，今天拜會游錫堃、立法院秘書長林志嘉、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人，除了請他們未來跟行政院有更多的密切合作，也希望讓特別條例草案能盡快通過，行政院也會提出特別預算案，希望盡快讓案子通過，讓大家分享經濟成果等。

不過，陳建仁指出，經過剛才的討論發現，特別條例草案大概2月17日才能開始做投票討論，即使通過後，還有總統公告3天時間，接下來才由行政院提出預算案，再經立法院審查，按照沙盤推演時間，最快時間大概要到4月份。（編輯：蘇龍麒）1120131

#陳建仁
#游錫堃
#立法院長
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