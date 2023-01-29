財部：全民共享經費來自歲計賸餘 不會增加舉債

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（中央社記者鄭鴻達台北29日電）財政部今天說明，全民共享特別條例草案所需經費上限為新台幣3800億元，其中普發現金經費約1400億元，整體所需經費將以歲計賸餘支應，不會增加舉借債務。

立法院新會期將於2月1日展開，開議後將審議行政院函送的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案。財政部透過新聞稿指出，此特別條例規劃用於挹注健保基金、擴大公共運輸補貼、普發現金等9類範圍。

財政部說明，依特別條例草案規定，此次所需經費為3800億元，是以111年度稅課收入實徵數超過預算數中，屬於中央政府部分約3800億元為財源，其中普發現金經費約1400億元，目的在與全民共享過去經濟發展成果，整體所需經費將以歲計賸餘支應，不會增加舉借債務。

財政部指出，配合國家發展需要，財政部妥適運用財政政策維繫經濟穩定成長，並利用經濟成長帶動稅收增長，適時增加還債，因此截至111年底長期債務實際數為5兆6998億元，低於預算數6兆3,994億元，實際債務比率28.2%，也較預算數31.7%大幅降低。

財政部強調，這顯示政府恪遵財政紀律，債務控管成效更獲國際主要信用評等公司肯定，未來將持續採行審慎的財政政策，增加財政韌性，以確保國家長遠發展。（編輯：楊凱翔）1120129