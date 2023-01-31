陳建仁：入境檢疫、室內口罩鬆綁優先檢討調整

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（中央社記者陳婕翎台北31日電）行政院長陳建仁今天上任首日，下午視察疫情指揮中心、出席防疫會議，他會後受訪表示，農曆春節後，台灣疫情微升，整體走向待觀察，現行入境檢疫、室內口罩將優先檢討、調整。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土新增個案數今天突破3萬例，較上週同期增1.18倍。陳建仁大約在下午3時15分開完會議，他接受媒體聯訪時說，台灣疫情監控一直很好，防疫會議中，確實有討論到疫情增加趨勢，研判與春節人流移動及確診未就診有關，疫情走向待觀察。

陳建仁說，外界關注的中國疫情，則會持續監控，考量全球疫情控制良好，多數國家疫情持續下降，防疫會議中也向中央流行疫情指揮中心提及，現階段已經可以開始討論2個鬆綁方向，包含室內口罩及入境檢疫。

陳建仁表示，台灣防疫表現優良，不論是超額死亡率或COVID-19致死率等，與其他先進國家比較，都是名列前茅，除了有好的指揮中心，更是因為全民團結防疫，中央、地方合作無間，感謝2300萬人民及所有無名英雄的努力。

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陳建仁也說，新內閣以適才適用為原則，選任官員都很有行政經驗，也有不少有地方經驗的官員，善體民意，新內閣還有7位女性成員，是堅強的內閣組合，希望台灣民眾支持，相信新內閣可以帶領台灣走向更好的未來，成為溫暖、堅韌的台灣。

COVID-19疫情將走向常態化，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天說明5大防疫措施放寬方向，包含口罩、邊境管制、確診隔離、通報定義、改類等，皆已進入討論階段，室內口罩鬆綁將於本週公布。（編輯：唐聲揚）1120131