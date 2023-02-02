新內閣首次院會 陳建仁：目標減輕受疫情衝擊族群負擔

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過去2年多考量疫情，行政院暫停邀請六都首長列席行政院會，新內閣2日舉行院會，院長陳建仁指示邀請6名直轄市長列席，並指派副院長鄭文燦（左）致電邀請。圖左2起為桃園市長張善政、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲。中央社記者吳家昇攝 112年2月2日

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（中央社記者陳俊華、賴于榛台北2日電）新內閣今天舉行首次院會，行政院長陳建仁說，針對受疫情衝擊的中小企業、攤商、受薪階級、育兒家庭、社會弱勢、學貸族等，要提出減輕負擔的目標，並以最快速度普發6000元現金。

陳建仁今天主持首次行政院會，除邀請六都首長列席，會後也到行政院玉山廳茶敘，會議從上午9時30分開始，一路進行到中午快12時才結束。

行政院發言人陳宗彥在行政院會後記者會轉述，針對國發會提出2023年總體經濟情勢報告，陳建仁表示，國際經濟活動壓力因素依舊存在，過去台灣經濟表現屢創佳績，希望各部會持續審慎關注國際政經局勢演變，從各層面妥為因應。

陳建仁說，行政院上個月提出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案後，昨天拜會立法院長游錫堃及朝野各黨團，行政院會在特別條例通過後立即送出特別預算案，維繫經濟成長動能，用最快速度普發新台幣6000元現金。

陳建仁表示，總統蔡英文交付「穩健邁向疫後復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業」4項任務，請行政團隊全力以赴，提出具體作為。

陳建仁也特別提醒，針對受疫情衝擊的中小企業、攤商、受薪階級、育兒家庭、社會弱勢、學貸族等，要提出減輕民眾負擔的目標。

國發會在院會中就2023總體經濟情勢提出報告表示，今年經濟成長動能較去年明顯疲弱，面臨國際通膨及升息壓力、俄烏戰爭膠著、中國經濟放緩、美中科技爭端再起、氣候變遷影響等挑戰。尤其去年第4季起廠商面臨去庫存課題，還須一段期間改善，已影響台灣出口、外銷訂單、工業生產等表現。

國發會指出，今年政府採取擴張財政支出，包括總預算擴增20.8%，公建預算增3成等，並將充分運用中央政府總預算稅課收入預計高於預算數約新台幣3800億元額度，擴大經濟、社會及各項基礎建設，以維繫短期經濟成長動能，強化經濟、社會韌性，並將經濟成果與全民共享。（編輯：蘇志宗）1120202