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政院：鄭文燦逐一致電 邀六都市長列席行政院會

2023/2/1 17:11（2/1 18:03 更新）
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德國暢銷書「不怕輸的才是贏家」作家卡特琳娜（Katharina Grossmann-Hensel）（右）1日現身2023台北國際書展會場，分享「不怕輸」的教養技巧。（信誼基金會提供）中央社記者陳至中傳真　112年2月1日
德國暢銷書「不怕輸的才是贏家」作家卡特琳娜（Katharina Grossmann-Hensel）（右）1日現身2023台北國際書展會場，分享「不怕輸」的教養技巧。（信誼基金會提供）中央社記者陳至中傳真　112年2月1日
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（中央社記者陳俊華台北1日電）新內閣首次院會2日將舉行，行政院發言人陳宗彥今天說，行政院長陳建仁指示邀6位直轄市長列席，副院長鄭文燦已逐一致電6位直轄市長邀請列席，盼中央、地方共同努力，助民眾走過難關。

過去考量疫情，曾暫停邀請六都首長列席行政院會；新內閣第一次院會將在2月2日舉行，將邀請六都首長列席。

陳宗彥透過媒體群組表示，行政院長陳建仁除指示邀請6位直轄市長列席，並指派鄭文燦聯繫，鄭文燦也在今天逐一致電6位直轄市長邀請列席。

陳宗彥說，陳建仁在上任首日就指示，重建疫後的正常生活秩序，加快經濟發展及各項建設的速度，是政府當務之急；期盼透過中央及地方政府的共同努力，讓民眾盡速走過難關，並打造一個溫暖而堅韌的台灣。

新北市長侯友宜日前表示，如果新內閣邀請六都首長參與行政院會，理當會列席行政院會；台中市長盧秀燕也說，她會親自出席，希望出席後中央能更重視地方建言。（編輯：林興盟）1120201

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