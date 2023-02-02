北京拋恢復兩岸16直航點 邱太三：須提供資訊

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（中央社記者呂佳蓉、李雅雯台北2日電）針對北京拋出恢復兩岸16個直航航點，陸委會主委邱太三今回應，需要跟國人說明大陸疫情狀況如何，「這需要對方的協助」，資訊越多、越透明，政策越穩定，速度就會越快。

邱太三今天出席「2023大陸台商春節活動」，他接受媒體採訪時做上述表示。

邱太三指出，大陸方面的確提出這個建議，政府相關部門也在做各項評估與討論。疫情前，大陸有51個航點、台灣10個航點，因為疫情關係，最後只剩下4個航點。

他指出，本來要增加航點的建議不是只有16個，從他上任陸委會主委以來，廣東地區的台商就有跟海基會、陸委會作相關反映。過去一年多有去做評估，也向相關部門做了解。

邱太三進一步指，但是大陸疫情起起伏伏，各地管控措施不是那麼樣容易確認與被信賴。地方會層層加碼，導致業者評估認為風險相當大，例如去年10月底廣州突然取消7成以上航班等，這造成業者與旅客不方便。

他強調，未來希望雙方能積極合作，來評估不只這16個航點，相關部門會去蒐集大陸方面疫情實際狀況、管制隔離措施，政府部門會做評估與考量，再來做決定。

有媒體進一步詢問，是否有時間表？邱太三指出，要有必要的評估資訊，像是大陸疫情狀況實際如何，這需要跟國人說明，也需要對方的協助。資訊越多、越透明，政策越穩定，它的速度就會越快。

他也否認恢復航點是變相被國台辦施壓，並強調不會只有16個航點有這樣的需求。至於近期是否會陸續開放，他則回應，雙方如果能把各項資訊與機制更加明確，有助於做考量。

被問及此事能否由兩岸航空公司與機場直接談？他表示，「不可以，因為涉及航權與航班的分配，這個恐怕不是某一家航空業者就能做的。」

他也強調，兩岸本來就有協議管道，過去簽了23項協議，仍有不同層次的運作。

大陸國台辦昨晚以發言人朱鳳蓮的名義發布新聞稿。朱鳳蓮說，1日大陸航空主管部門已通過「海峽兩岸空運協議」聯繫管道致函台灣方面，「希望貴我雙方相向而行，推動兩岸航線恢復正常運轉，可優先考慮恢復台胞反映較為集中的廣州等16個兩岸直航航點」。（編輯：周慧盈）1120202