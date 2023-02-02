台灣拚5、6月COVID-19降級 王必勝：屆時指揮中心可能撤除

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台灣拚5、6月COVID-19降級，指揮中心指揮官王必勝2月2日說，將參考國際解除緊急狀態時機，不會完全同步，但5月會有重大改變。圖為民眾戴口罩在北捷月台候車。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、陳至中台北2日電）台灣拚5、6月COVID-19降級，指揮中心指揮官王必勝今天說，將參考國際解除緊急狀態時機，不會完全同步，但5月是會有重大改變，法定傳染病改類後，指揮中心將降級或撤除。

各國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫陸續鬆綁，回歸正常生活，日本5月8日起COVID-19將降級，美國5月11日結束因應COVID-19疫情的雙重國家緊急狀態。王必勝今天下午在疫情記者會中表示，台灣COVID-19法定傳染病改類可能落在5月。

根據傳染病防治法規定，法定傳染病依致死率、發生率及傳播速度等危害風險程度高低分類，第一類含天花、鼠疫、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）等，第二類如登革熱等，第三類如日本腦炎等，流感併發重症在第四類；第五類是有建立防治對策或準備計畫必要的新興傳染病或症候群。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今天接受廣播節目訪問時表示，台灣在5、6月疫情降級時程有望，推估疫情將感冒化、非流感化，不必每年接種疫苗，可能僅有新生兒及免疫力低的長者需要施打，避免重症風險。

對此，王必勝說，從嚴重程度分析，COVID-19比較嚴重，致死率及重症率還是高很多，再者是流感、感冒，傳染病演化趨勢會往輕症發展，最終確實可能感冒化，但COVID-19今年感冒化機率比較低，還是有必要施打疫苗等防疫措施。

另外，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，針對外電報導，美國默沙東藥廠推出的COVID-19口服藥「莫納皮拉韋」恐引起病毒新變種，這僅是一個美國對10多名患者進行的小型研究，沒有發現和傳播力、抗藥性等重要特徵有關的突變，醫師可以安心開立藥物。（編輯：管中維）1120202