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莊人祥：COVID-19公費接種今年不退場 未來擬比照流感模式

2023/2/12 19:01（2/12 20:40 更新）
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圖為民眾赴台北市立聯合醫院中興院區打次世代疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北12日電）COVID-19防疫規範陸續鬆綁，國內有醫師提醒，疫情降級後，不意味流行病結束，是疫苗等物資免費時代結束。指揮中心發言人莊人祥說，疫苗供應充沛，全民公費接種今年暫不退場。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，5大防疫措施放寬方向，包含口罩、邊境管制、確診隔離、通報定義、改類等，都已進入討論階段。莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，未來在抗病毒藥物、疫苗等，皆研擬比照流感防治，不會只有自費市場，依舊會有公費對象。

莊人祥說，對於COVID-19高風險民眾，感染可能造成重症、死亡風險，以今年防疫政策規劃，即使「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」6月底到期退場後，考量疫苗、抗病毒藥物皆有提前準備足夠數量，今年公費使用對象不會有太大改變。

COVID-19疫苗部分，莊人祥說，今年還有1500萬劑將陸續到貨，不會取消全民公費接種規定，後續持續參考全球各國施打規劃，不論是一年接種1劑或一年接種2劑，以現階段民眾接種意願，預估施打人數也不多，數量一定是足夠的。

莊人祥表示，未來高風險族群一定會由公費支應疫苗、抗病毒藥物；至於不符合資格者，只要COVID-19疫苗、抗病毒藥物取得正式藥證，醫療院所就可自行與藥廠採購，就像流感疫苗或抗病毒藥物，作為自費使用。

至於口罩及快篩實名制，莊人祥說，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」6月底退場後，物資組將依據庫存量，評估、檢討是否改變制度，不會那麼快，但現階段沒有討論。（編輯：李亨山）1120212

#莊人祥
#COVID-19
#免費時代
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