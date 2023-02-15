北市催打追加劑 50歲以上市民接種送500元禮券

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）為提升COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗打氣，台北市衛生局今天宣布，2月20日至3月20日，50歲以上市民接種任一追加劑（第3劑至第6劑）將獲得500元商品禮券。

台北市衛生局今天透過新聞稿宣布，設籍台北市的50歲以上民眾，從2月20日到3月20日期間，在台北市合約醫療院所或接種站點接種任一追加劑（第3劑到第6劑），將可獲得新台幣500元商品禮券。

衛生局指出，台北市疫苗預約平台這週提供逾7萬個名額，種類包含Novavax、兒童莫德納、莫德納次世代BA.4/5等，預約至17日晚間9時截止，將於20日到26日接種，符合資格的民眾可以透過此平台預約，或到有開設疫苗特別門診的醫院掛號接種。

衛生局提醒，想要領取500元商品禮券的50歲以上民眾前往接種時，應準備身分證或其他設籍地證明文件、健保卡及疫苗接種紀錄卡。（編輯：李錫璋）1120215

台北市疫苗預約平台點這裡。