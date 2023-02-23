更多編輯台推薦新聞：
紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化
國際

紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡
產經

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知
科技

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
彭博：中國政府要求國企停用全球四大會計師事務所
首頁 / 生活

推動「疫苗+1」李秉穎籲未接種與間隔3個月者施打

2023/2/23 10:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北23日電）COVID-19本土疫情穩定下降，指揮中心研擬3、4月推全民「疫苗+1」增加接種覆蓋率。台大醫師李秉穎今天說，主要希望沒打過疫苗者出來接種，與前劑間隔3個月者也建議至少追加1劑。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，迎接全面解封、回歸正常生活，中央流行指揮中心初步規劃在3、4月推動全民「疫苗+1」活動，設置大型接種站，不論是否打過疫苗、打過幾劑，只要3個月內沒有打過疫苗或沒有確診都可參加活動。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，COVID-19疫情還沒結束，雖已轉為低度地方流行，但還沒到「感冒化」程度。

李秉穎指出，有些人仍抱持不正確想法，以為躲過就沒事了，但問題是這個病毒會永遠在地球的各個角落流行，終其一生還是有機會得到。

李秉穎說，通常年紀愈大接種意願愈低，認為從小到大感染過這麼多病毒了都沒有怎樣，另外就是媒體負面報導疫苗接種後死亡事件，暗示疫苗會有嚴重致死副作用，甚至列出各種死亡排行榜，都讓人覺得疫苗危險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李秉穎直言，就算用科學數據說明，媒體報導個案大多與疫苗無關，但有些人就是選擇相信負面訊息，心想反正得到也不一定會怎樣、寧願冒險。

指揮中心預計3月1日將發起「疫苗+1」運動，為期2個月。李秉穎表示，盼藉此在短時間內加強宣導，主要希望沒打過的人趕緊出來接種，與前劑間隔滿3個月者也要至少再打一劑，就看地方政府能否推高接種率，細節指揮中心會再詳細說明。（編輯：陳政偉）1120223

#李秉穎
#台大醫院小兒感染科
#周玉蔻
李秉穎
李秉穎估COVID-19將「感冒化」 2類對象須打疫苗憂次世代mRNA疫苗副作用大 李秉穎：可追加接種Novavax
周玉蔻
控告周玉蔻加重誹謗 前中國小姐張淑娟北檢出庭外傳助理任市府9職等機要 高虹安：沒有根據揣測
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族