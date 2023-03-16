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輝瑞疫苗取消施打限制 復供未滿18歲第1劑接種

2023/3/16 15:38（3/16 16:11 更新）
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指揮中心16日公布，國內現有輝瑞COVID-19疫苗，恢復提供未滿18歲第1劑接種。（指揮中心提供）
指揮中心16日公布，國內現有輝瑞COVID-19疫苗，恢復提供未滿18歲第1劑接種。（指揮中心提供）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北16日電）指揮中心今天公布，國內現有輝瑞COVID-19疫苗，恢復提供未滿18歲第1劑接種，指揮官王必勝提醒，3月20日起輕症免隔離，尚未接種基礎劑民眾暴露高風險，呼籲及早施打。

中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長莊人祥於下午疫情記者會公布，國內現有輝瑞COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗未解凍效期，已核准由原廠製造日起12個月展延至18個月，其中BNT成人劑型疫苗未解凍效期展延至9月21日；另外，輝瑞兒童劑型及幼兒劑型展延至10月31日。

莊人祥說，指揮中心原於2月6日宣布請民眾留意的輝瑞COVID-19疫苗接種時程（含預約作業）注意事項不再適用，即日起恢復或持續提供幼兒、兒童及青少年第1劑基礎劑接種，以及5歲以上後續劑次接種使用；提醒尚未接種基礎劑或後續劑次對象可選擇接種。

自3月6日至4月30日期間，推動「疫苗+1」全民COVID-19疫苗接種運動。據指揮中心統計，3月6日至15日COVID-19疫苗累計接種約19.8萬人次，其中莫德納雙價BA.5次世代疫苗施打約18.4萬人次。

王必勝說，施打狀況仍然不夠踴躍，呼籲民眾今年至少接種1劑疫苗。自3月20日之後，輕症免通報、免隔離，改為「0+N自主健康管理」，自主防疫進入另外階段，解除速度會慢慢變快，人群接觸增加，高齡、共病、沒有接種疫苗者暴露在高風險之中。

王必勝說，沒有接種疫苗者幾乎是沒有保護措施，呼籲趁現在盡快接種；至於過去已經施打過疫苗的民眾，若今年還沒有接種，也希望踴躍施打，趁著「疫苗+1」期間，施打疫苗比較方便，還有優惠配套，替自身增加保護力。

據統計，昨天COVID-19疫苗接種1萬7745人次，截至目前為止累計接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑89%、追加劑接種率76.5%，第2次追加劑接種率24%（65歲以上接種率47.2%）。（編輯：張雅淨）1120316

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
#王必勝
#莊人祥
#輝瑞
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