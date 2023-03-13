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薛瑞元：輕症原則回歸健保 抗病毒藥物仍公費給付

2023/3/13 10:50（3/13 11:07 更新）
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衛生福利部長薛瑞元13日表示，COVID-19輕症原則上回歸健保，但抗病毒藥物，有一段時間仍由公費給付。圖為台北市大同區，部分民眾外出還是會戴上口罩。（中央社檔案照片）
衛生福利部長薛瑞元13日表示，COVID-19輕症原則上回歸健保，但抗病毒藥物，有一段時間仍由公費給付。圖為台北市大同區，部分民眾外出還是會戴上口罩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北13日電）外界關注COVID-19輕症的檢驗及治療未來是否回歸健保支出相關費用。衛生福利部長薛瑞元今天受訪表示，輕症原則上回歸健保，但COVID-19抗病毒藥物，有一段時間仍由公費給付。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天初審營養師法、癌症防治法部分條文修正草案，薛瑞元在會前接受媒體訪問。

3月20日起COVID-19輕症不再通報為法定傳染病，媒體詢問，輕症是否回歸健保支出相關費用。薛瑞元表示，衛福部目前還在討論醫療費用，輕症因為不列入法定傳染病，跟其他疾病一樣，原則上是回歸健保。

薛瑞元表示，但COVID-19抗病毒藥物，有一段時間仍會由公費給付。

由於COVID-19輕症不用再通報，媒體詢問，若民眾自費做PCR核酸檢驗是否要通報。薛瑞元表示，不需要通報就不是法定傳染病，跟其他疾病診斷一樣。（編輯：翟思嘉）1120313

#薛瑞元
#COVID-19
#衛福部
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