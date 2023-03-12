3/12本土增8869例 4月中旬擬討論口罩再鬆綁

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）國內今天新增8869例COVID-19本土確定病例，連續4天低於萬例。指揮中心發言人羅一鈞說，新增個案數如預期低於9000例，疫情處於平穩低點，預計4月中旬討論口罩再鬆綁。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心統計，新增8869例本土病例，較上週日（5日）公布的1萬90例，減少12.1%；另外，新增224例境外移入個案，以及39人死亡。

COVID-19疫情處在穩定低點，3月20日起輕症免通報、免隔離，外界關注民眾為了趕上防疫險最後末班車，通報意願改變。羅一鈞接受媒體聯訪時表示，有可能出現波動，但整體疫情主要是受新型變異株影響，出現新的強勢株才會有明顯疫情升溫跡象，現階段並未看到類似狀況。

大眾交通工具等場所的第3階段口罩鬆綁期程受關注。羅一鈞說，確診者0+n及輕症免通報等鬆綁新制上路後，還要觀察一段時間，尤其緊接著還有清明連假，預計4月中旬才會討論鬆綁大眾交通工具等強制戴口罩規定。

至於指揮中心降級時機，羅一鈞表示，重症確診住院患者的感染管制措施、解格條件及專責病房開設，大約4月陸續調整，未來改變通報定義後，就沒有強制隔離治療，改由各醫院感染管制措施，依據呼吸道病況決定是否進行保護措施，進一步討論解散，4月底或5月都是可能的時機。（編輯：管中維）1120312