確診者3/20起符合中重症條件 才通報法定傳染病

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心發言人羅一鈞表示，之後確診者符合肺炎須氧氣治療或其他併發症，同時要住院（含急診待床）或死亡者，才是須通報對象。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北10日電）COVID-19確診輕症者免隔離0+N政策自3月20日上路。指揮中心發言人羅一鈞今天說，之後確診者符合肺炎須氧氣治療或其他併發症，同時要住院（含急診待床）或死亡者，才是須通報對象。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩，中央流行疫情指揮中心昨天公布，3月20日起，COVID-19輕症免通報、免隔離，改為0+N自主健康管理，相關防治措施同步放寬。

指揮中心發言人羅一鈞今天下午接受媒體聯訪指出，病例定義部分，外界對於接下來到底怎樣的情形才屬於法定傳染病有些誤解，3月20日起，COVID-19確診者須符合臨床及檢驗條件者，通報後才屬於第5類法定傳染病。

臨床條件包括發燒（≧38°C），或有呼吸道症狀後14日（含）內，出現肺炎須氧氣治療或其他併發症，因而住院（含急診待床）或死亡者。

羅一鈞說明，家用快篩陽性或是家用PCR陽性，將會從檢驗條件移除，住院病患若家用快篩陽性，也不屬於通報對象。

羅一鈞重申，要符合肺炎須氧氣或其他併發症，同時要住院（含急診待床）或死亡者，才會列為需要通報的對象，通報之後就按照目前規定，入住負壓隔離專責病房，隔離進行治療。（編輯：陳政偉）1120310