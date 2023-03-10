3/10本土增8913例 連2天跌破萬例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

世界棒球經典賽預賽重回台中舉行，A組賽程8日正式點燃戰火，台灣隊首戰面對巴拿馬隊，許多球迷帶著中華民國國旗到場為台灣好手們加油打氣。中央社 112年3月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北10日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續下探，今天新增8913例本土病例，連2天跌破萬例。指揮中心呼籲，「疫苗+1」活動登場，因應防疫將再鬆綁，打疫苗也是自我保護方式。

中央流行疫情指揮中心公布，新增8913例本土病例及185例境外移入；確診個案中新增54例死亡。指揮中心發言人羅一鈞接受媒體聯訪表示，今天新增的本土確診數與上週五（3日）相比，降幅約34.1%。

羅一鈞表示，目前疫情持續下探低點，已連續2天低於萬例，預估週末也都會持續低於萬例。

「疫苗+1」活動3月6日至4月30日登場，迎接全面解封、回歸正常生活。羅一鈞表示，目前每天都有約2.5萬至2.6萬人接種，打氣還算不錯，但仍呼籲民眾踴躍出來施打，尤其3月20日起進一步鬆綁防疫措施，若擔心在社區中遇到篩檢陽性者，打疫苗也是保護自己的方式。

根據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種2萬6808人次，截至目前為止累計接種6731萬6451人次；接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑89%、基礎加強劑接種率0.9%、追加劑接種率76.5%，第2次追加劑接種率23.7%（65歲以上接種率46.9%）。（編輯：管中維）1120310