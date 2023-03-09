更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
防疫險理賠
新聞專題
防疫險理賠2/254
首頁 / 產經

確診輕症免通報防疫險賠不賠？金管會20日前定案

2023/3/9 17:39（3/9 18:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金管會表示，輕症確診者免隔離、免通報，是否仍屬於法定傳染病，還要再了解研究，將在20日前確定是否理賠。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
金管會表示，輕症確診者免隔離、免通報，是否仍屬於法定傳染病，還要再了解研究，將在20日前確定是否理賠。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北9日電）COVID-19輕症確診者自3月20日免通報，是否牽動防疫險理賠，引起外界不同解讀。金管會坦言，今天才接獲此訊息，輕症確診者免隔離、免通報，是否仍屬於法定傳染病，還要再了解研究，將在3月20日前確定是否理賠。

考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩，中央流行疫情指揮中心今天宣布，預計自3月20日起輕症確診者免隔離、免通報。輕症確診者未來是否可領到防疫險確診補償金，引發廣大保戶及產險業者高度關心。

金管會保險局副局長林志憲今天在例行記者會坦言，金管會今天才知道消息，3月20日起COVID-19輕症是否仍屬於法定傳染病，茲事體大，金管會會去了解、研究相關法律情形，需要一段時間再對外說明，不過會在3月20日前確定。（編輯：潘羿菁）1120309

#輕症免隔離
#防疫險
#金管會
延伸閱讀
輕症免隔離20日上路 確診怎麼就醫請假？0+N新制QA一次看輕症者20日起免隔離、自主健康管理0+N 外出建議全程戴口罩輕症3/20起免隔離 教育部籲師生確診隔天5日內不到校確診遺體3/20起取消雙層屍袋 親友可瞻仰遺容「疫苗+1」上路 李秉穎籲至少打1劑COVID-19疫苗
林志憲
火險寵物險掀漲價潮 保險局：近年損率偏高所致心房顫動恐致腦中風 醫籲勿輕忽心律不整
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
防疫雙險難關還沒完？ 產險業有保單因猴痘出險