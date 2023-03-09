確診輕症免通報防疫險賠不賠？金管會20日前定案

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金管會表示，輕症確診者免隔離、免通報，是否仍屬於法定傳染病，還要再了解研究，將在20日前確定是否理賠。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者謝方娪台北9日電）COVID-19輕症確診者自3月20日免通報，是否牽動防疫險理賠，引起外界不同解讀。金管會坦言，今天才接獲此訊息，輕症確診者免隔離、免通報，是否仍屬於法定傳染病，還要再了解研究，將在3月20日前確定是否理賠。

考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩，中央流行疫情指揮中心今天宣布，預計自3月20日起輕症確診者免隔離、免通報。輕症確診者未來是否可領到防疫險確診補償金，引發廣大保戶及產險業者高度關心。

金管會保險局副局長林志憲今天在例行記者會坦言，金管會今天才知道消息，3月20日起COVID-19輕症是否仍屬於法定傳染病，茲事體大，金管會會去了解、研究相關法律情形，需要一段時間再對外說明，不過會在3月20日前確定。（編輯：潘羿菁）1120309