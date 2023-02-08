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為防疫險賣樓籌錢？ 明台產險澄清財務健全

2023/2/8 11:33
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（中央社記者謝方娪台北8日電）媒體報導，明台產險為防疫險一口氣出售4處不動產、賣樓換現金達新台幣60億元。明台產險澄清，為資產活化、逢高出售實現獲利的財務策略，公司財務健全、業務發展不受防疫險影響。

多家媒體7日報導，疫情下產險業防疫保單理賠金額爆量，並直指明台產險為此賣樓換現金。

明台產險今天發布聲明表示，由於防疫險風控得宜、及早停售，公司受到的衝擊相較市場低，因此RBC（資本適足率）遠高於法定200%標準，也是疫後唯一一家獲得中華信用評等twAAA最高等級的產險業。

明台產險強調，去年出售4處不動產後，併同防疫險以外的核保利潤大幅超標、創歷年新高，帶動2022年自結稅後純益超過10億元以上，是少數受到防疫險衝擊、仍能維持高額獲利能力的產險公司。

明台產險持有全台各地精華地段共20處不動產，並在3年前開始啟動資產活化計畫，邀集第一太平戴維斯、戴德梁行等國際不動產專業機構提供建議，並配合母公司三井住友海上集團的海外不動產政策，進行整體資產配置規劃。

明台產險除了出售4處不動產外，也參與前期總部大樓危老重建計畫，將於台北市松江路商圈興建地上21層、地下4層的A級商辦大樓，預計5年後完工。

明台產險進一步說明，在出售舊大樓之際，也已配合未來業務中長期發展與ESG（環境、社會、公司治理）綠色營運所需的硬體規格，將總、分公司搬遷至新式辦公大樓，提供員工更優質辦公環境。

2023年1月1日起，明台產險總部已正式搬遷至仁愛路二段新總部大樓，三井住友海上集團社長3月中將親自蒞臨開幕剪綵儀式，表達集團深耕台灣市場的承諾；其餘3處分公司也已覓妥當地一流辦公室，將於裝修完畢後、在今年陸續完成搬遷。（編輯：潘羿菁）1120208

#明台產險總部
#明台
#三井住友海上集團
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