防疫險破2千億天價理賠 桂先農肯定產險業照顧保戶

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（中央社記者謝方娪台北1日電）產險業今天舉行新春團拜，保發中心董事長桂先農指出，產險業照顧安頓廣大保戶，充分發揮社會保障與安定人心的功能，鞏固消費者對產險業的信任，相信產險業未來一定會有光明的獲利空間。

防疫雙險2022年全年理賠突破新台幣2000億元大關，讓產險業損失慘重。

桂先農今天受邀出席產物保險新春團拜，他在致詞時提到，根據保發中心統計，2021年產險業保費收入達2075億元，首度突破2000億元大關，2022年保費收入更達到2212億元，較2021年同期成長6.6%，產險業整體表現持續進步。

不過，桂先農指出，與往年特別不同的地方，是2022年因COVID-19疫情的保障需求，引發防疫保單持續熱賣效應，創下超過700萬件有效保單的紀錄。

桂先農表示，世事難料，疫情快速變化，台灣確診案例與隔離人數達到高峰，截至2022年底，防疫保單已付賠款高達約2018億元，包含賠款準備金提列的自留賠款已超過2086億元，使產險業稅前損益受到顯著衝擊。

回顧疫情期間，桂先農強調，產險業照顧安頓廣大保戶，充分發揮社會保障與安定人心的功能，是真正的大事業；台灣民眾已深刻感受產險業對社會的貢獻，鞏固消費者對產險業的信任，相信產險業未來一定會有光明的獲利空間。（編輯：潘羿菁）1120201