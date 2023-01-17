金管會揪防疫險之亂5缺失 6家產險挨罰1080萬元

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（中央社記者謝方娪台北17日電）2022年全台爆發防疫險之亂，金管會出動對6家產險辦理專案金檢，金管會保險局長施瓊華今天親自宣布，開罰新安東京海上產險、國泰世紀產險、富邦產險、中信產險、兆豐產險及和泰產險各新台幣180萬元，並須議處失職人員。

金管會並發現，保經代通路在防疫險之亂中有代客戶簽名等缺失，金管會已請10家左右保經代公司陳述意見，待業者回覆，金管會將再進行後續行政處理；意味防疫險之亂裁罰可能尚未全數結束。

2022年5月全台爆發防疫險之亂，金管會檢查局出動對6家產險公司辦理防疫險專案金檢，針對產險公司5大防疫險缺失，施瓊華今天親自出席例行記者會宣布開罰6家產險公司各180萬元，並要求產險公司議處失職人員。

金管會對新安東京海上產險、國泰世紀產險、富邦產險、中信產險、兆豐產險及和泰產險辦理專案金檢，共揪出5大缺失，第一，銷售防疫險前，業者並未充分辨識法定傳染病風險特性，合理評估銷售限額與訂定預警值。

第二，業者未落實對個別承保對象進行核保評估；第三，部分業者費率釐訂僅參考未發展完全的損失經驗，且沒有妥適建立與執行風險控管機制。

第四，業者在銷售中未能及時因應外部情勢變化，重新檢討評估風險管理計畫的自留風險並採取相關措施，例如有部分業者在2022年1、2月已接到國際再保公司通知不再承接，針對風險改變跡象，卻未及時檢討並調整商品的風險對稱性。

第五，保險商品評議小組與管理小組會議未能充分發揮評估控管風險的功能。

施瓊華表示，考量6家產險公司已提出具體內控改善措施並積極執行，且持續依約履行保險責任、維護保戶權益，並針對財務影響陸續增資因應，已發揮安定社會功能，因此對6家產險公司各斟酌開罰180萬元。

施瓊華強調，對金管會而言，裁罰並非最終目的，而是希望業者確實改善；按照法規，金管會可開罰60萬元至600萬元不等，不過考量業者已提具改善意見、善盡履約責任，且針對公司受到的財務影響辦理增資，審酌業者後續對客戶權益的保護及善盡社會責任之處，金管會適度酌減、以最低罰度60萬元的3倍進行裁罰。

施瓊華表示，若後續有其他保險公司有相同情形，金管會會以相同標準評估，另涉及保經代通路的部分，主要是代客戶簽名等缺失，金管會已請10家左右保經代公司陳述意見，待業者回覆，金管會將再進行後續行政處理。（編輯：張均懋）1120117