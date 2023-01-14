向股東致歉 蔡明忠：學了企業風控失靈最大一課

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（中央社記者謝方娪台北14日電）富邦產險2022年因防疫險理賠爆虧，富邦集團董事長蔡明忠今天直言，已經學了全台灣企業界風險控管失靈最大的一課，會謹記這個教訓，並要和股東說一聲對不起。

富邦集團今天在南港展覽館舉行謝年會，蔡明忠致詞時表示，去年對富邦影響最大的就是防疫險風暴，對財務、聲譽都帶來影響，「甚至很多人認為，我從來都沒有和股東說一聲對不起，我相信絕大多數今天在場的員工都是我們的股東，我和大家說一聲對不起」。

蔡明忠進一步提到，產險面臨雪片而來的投保，簡直是不眠不休趕工完成核保、出單作業以及接下來的理賠海嘯，第一線客服員工面對天天超量工作，還能不辭辛勞，讓理賠金可儘速到保戶手中，這過程中間也備受保戶責難，對於員工的艱辛，要特別致上謝意。

展望2023年，蔡明忠表示要謹記總裁（蔡明忠父親蔡萬才）過去念茲在茲、交代的風險控管，「我們已經學了全台灣企業界風險控管失靈最大的一課，要謹記這個教訓、先做好風險管理」。

蔡明忠指出，這3年中有翻天覆地的改變，特別謝謝行政員工，在防疫方面做出的創意、創新及努力，先前替富邦設立全台灣企業界首個PCR檢測站，並適時推出許多防疫措施，確保絕大多數員工的健康。

同時，蔡明忠期許員工真正恪遵富邦三信條，即誠信、勤儉、謙和，實踐正向力量，創造社會共好。（編輯：張均懋）1120114