產險業防疫險慘賠 金管會：檢討法規強化風險辨識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北12日電）防疫雙險2022年理賠逾新台幣2000億元，金管會今天表示，今年將檢討「保險商品銷售前程序作業準則」規範，強化業者風險控管及風險辨識等規定。

防疫險及疫苗險2022年全年理賠衝破2000億元大關，金管會保險局長施瓊華今天在新春記者會回應媒體提問時表示，針對2022年產險業因防疫保單產生的虧損，金管會透過商品抽查及金檢，發現在商品設計及銷售過程中，確實有很多公司在風險控管做得不是那麼到位。

施瓊華指出，金管會今年將針對「保險商品銷售前程序作業準則」進行法規調整，無論是保單銷售前、銷售中、銷售後的規定均會檢視。

施瓊華舉例，針對某些類型的保險屬性是否應落實損害填補原則，會再強化相關管控措施，另外對於業者的風險辨識及銷售中、銷售後相關控管措施，金管會將思考強化商品管理小組及評議小組功能。

施瓊華也提到，保險公司設計商品時，有時會因考慮市場競爭因素而疏忽風險控管，希望這部分能透過風控人員管制或建置系統管理，增進整體風險控管措施。（編輯：趙蔚蘭）1120112