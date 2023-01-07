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消基會公布十大消費新聞 外食費、物價漲受關注

2023/1/7 20:48
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（中央社記者楊淑閔台北7日電）消基會今天召開記者會發布111年度十大消費新聞，民生類包含外食費創新高、物價飆漲、買不到雞蛋等，防疫類則與防疫險保單退保、快篩劑難買有關，還有預防買到爛尾樓等事件。

消基會副董事長徐則鈺指出，消基會工作團隊將每天蒐集的消費新聞分類，發現許多主題頻繁出現，民生類別的熱門關鍵字為雞蛋、物價漲、停電，疫情相關熱門關鍵字為快篩劑、防疫保單，房市相關熱門關鍵字則是打房、爛尾樓，並據以選出111年度十大消費新聞，並加上時間排序予以呈現。

首先是「民生消費類」，包含1月的雞蛋荒。2月的俄烏開戰，物價火上加油。3月的外食費13年新高，俄烏戰物價飆。6月的富胖達（foodpanda）無預警增收平台服務費爭議。以及11月的台北市飲料店12月起禁用塑膠杯。

其次是「防疫生活類」，包含4月的防疫保單續約爭議，因應確診人數暴增，有保險業者開始退保，或是理賠出現刁難情事。5月的快篩劑一劑難求。8月的快篩劑出現一劑新台幣315元暴利爭議。以及因應疫情期間，國人多在國內旅遊，7月發生一日遊業者強迫推銷問題。

再者是「房市類」， 11月公平會示警民眾慎選建商，以防買到爛尾樓事件。

最後是「檢驗類」，共2個議題，都在12月，包含消基會發布檢驗六都相關品項蔬菜的農藥殘留比率偏高爭議，以及消基會12月5日接獲消費者申訴在藥錠裡發現一根細鐵線，呼籲政府建立嚴格的藥品品管制度，並推廣民眾善用「藥物不良品通報回收」系統。（編輯：陳政偉）1120107

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徐則鈺
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