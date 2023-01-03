2022年防疫雙險理賠2116億 現金增資規模近千億

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（中央社記者謝方娪台北3日電）2022年全年防疫雙險共理賠新台幣2116.45億元，承保防疫險前6大產險均辦理現金增資以因應理賠潮，合計2022年全年產險業現金增資規模達984.99億元，創歷年新高。

金管會公布，2022年全年一般法定傳染病防疫險承保件數達488.23萬件、保費收入45.49億元，理賠件數410.74萬件、理賠金額1693.13億元，2022年全年防疫險理賠金額為所收保費收入37.2倍。

2022年全年疫苗險承保件數則達242.09萬件、保費收入10.17億元，理賠件數101.76萬件、理賠金額423.32億元，2022年全年疫苗險理賠金額為所收保費收入41.6倍。

相較前一次公布、即截至2022年12月26日統計，防疫險理賠件數增加8.3萬件、理賠金額增加40.02億元；疫苗險理賠件數增加1.2萬件、理賠金額增加4.49億元。

承保防疫險前6大產險均向金管會申請現金增資獲准，合計已完成增資984.99億元，6家產險分別為國泰世紀產險二度增資合計200億元、中信產險三度增資合計155億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險二度增資合計199.99億元、和泰產險二度增資合計260億元、兆豐產險增資20億元。

至於兆豐產險董事會2022年12月16日決議減資24.2億元彌補虧損、再辦理私募現金增資60億元的二度增資計畫，以及新安東京海上產險董事會2022年12月23日通過80億元的三度增資計畫，預計會在今年完成。

短期借款方面，金管會共核准5家產險申請短期借款，以支應鉅額理賠金。根據業界消息，5家產險公司分別為和泰產險、兆豐產險、新安東京海上產險、富邦產險及中信產險，且有產險公司借款不止一次。

目前業界已無販售防疫險，全保險業剩下2家公司銷售疫苗險，各由1家產險及1家壽險提供疫苗險商品，不過現售2張疫苗險均已沒有保障突破性感染，且產險疫苗險以續保件為主，壽險疫苗險則是團險，無法受理個人投保。（編輯：潘羿菁）1120103