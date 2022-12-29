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防疫險理賠風暴 產險業連8虧、淨值下探659億

2022/12/29 21:35（12/29 21:48 更新）
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防疫險理賠風暴拖累產險業今年營運，整體產險業前11月稅前大虧新台幣1543億元，創歷年同期最差。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
防疫險理賠風暴拖累產險業今年營運，整體產險業前11月稅前大虧新台幣1543億元，創歷年同期最差。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者謝方娪台北29日電）防疫險理賠風暴拖累產險業今年營運，整體產險業前11月稅前大虧新台幣1543億元，創歷年同期最慘表現，且已連8個月呈現虧損；產險業淨值同樣下探近年新低點，11月底僅剩659億元。

因防疫險理賠風暴，產險業獲利及淨值雙雙交出慘烈成績單，金管會今天公布，前11月整體產險業稅前虧損1543億元，相比去年同期獲利223億元，不僅由盈轉虧，一來一往相差高達1766億元。

11月底整體產險業淨值下探至659億元，月減125億元，相比去年同期，也年減925億元、減幅58.4%。金管會保險局副局長蔡火炎表示，產險業淨值下跌，主要也是受到防疫險鉅額理賠影響。

新台幣兌美元11月強升逾4%，在完全不避險之下，產險業單月兌換損失達14億元；累計前11月產險業兌換利益縮水至32億元，經過避險後，前11月整體產險業匯損為0.8億元。

根據金管會統計，今年截至12月26日止，防疫雙險已理賠2071.93億元，正式衝破2000億元大關，並有6家產險公司向金管會申請現金增資984.99億元獲准，產險業現金增資規模刷新歷年新高紀錄。（編輯：楊凱翔）1111229

#防疫險
#產險業
#金管會保險局
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