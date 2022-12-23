新安東京海上產險第三度增資 規模80億元

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（中央社記者謝方娪台北23日電）新安東京海上產險董事會今天決議啟動第三度現金增資，規模達新台幣80億元，預計明年完成。若加計前兩次現金增資金額，新安東京海上產險因應防疫險理賠潮已增資近280億元。

新安東京海上產險今天公告董事會決議啟動第三度增資，將先減資147億元後再增資80億元，此案將在2023年第1次股東臨時會通過並報請主管機關核准後辦理。

加計此案，新安東京海上產險獲日本東京海上及裕隆集團2大股東挹注增資累計達279.99億元。

新安東京海上產險表示，基於誠信經營原則，公司積極受理防疫險理賠的同時，為確保全體保戶權益，辦理現金增資強化財務結構並充實資本。

新安東京海上產險指出，此次減增資目的為彌補財務虧損及優化財務體質，更因重視客戶權益加速理賠進度，並為未來償付全體保戶履約給付預作準備，力拚盡快符合主管機關資本適足水準。

新安東京海上產險感謝公司股東力挺，並在多方降低風險性資產等積極應對下，確保流動性安全無虞，所有業務推展及客戶服務正常，公司營運穩定不受任何影響。

面對今年大量湧入的理賠申請案件，新安東京海上產險表示，公司秉持服務精神，在6月疫情嚴峻期間，由董事長及總經理率領經營團隊在全台舉辦12場整合線上線下雙向溝通座談會，除凝聚激勵員工服務熱誠，同時聆聽並蒐集各單位防疫險理賠上優化作業建議等，務求盡速完成賠付。（編輯：楊蘭軒）1111223